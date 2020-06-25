Куда и зачем ушла из «Батькивщины» Юлии Тимошенко депутат Рады Ольга Белькова?

Не сказать, чтобы Белькова была «правой рукой» Тимошенко, но, тем не менее, она пользуется немалым доверием «газовой принцессы». Чтобы Белькова просто так взяла и покинула фракцию и сдала мандат – невозможно представить. Впрочем, не исключено, что у этого «перехода на другую работу» имеется некая подоплёка, о которой говорить вслух не принято. Итак, куда же ушла Белькова? Пишут, что теперь она – директор по международным связям ООО «Оператор ГТС Украины». А ГТС – газотранспортная система.

«Оператор ГТС Украины» выделился из «Нафтогаза» в качестве структуры, ответственной за транспортировку российского газа в Европу по украинской «трубе». Именно «Оператор ГТС Украины», а не «Нафтоггаз», как почему-то принято считать, полгода назад подписал с «Газпромом» договор на транзит газа в Европу – на пять лет. Договор этот был для России обременительным, – так, во всяком случае, уверяли некоторые эксперты. Суть его в следующем: в этом году «Газпром» обязуется прокачать по территории Украины определённый объём газа, либо оплатить стоимость транзита независимо от объёма прокачки. Но на дворе – кризис и глобальная рецессия, рынок газа обваливается, и всё к тому, что европейцам указанный объём газа не потребуется. А «Газпрому», так или иначе, придётся платить за прокачку, которой, по факту, не было. Разумеется, при таком раскладе неплохо бы пересмотреть договор. Само собой, ни Европа, ни, тем более, Украина, этого не желает.

Но есть нюанс, благодаря которому у «Газпрома» может открыться окно возможностей. Представители «Батькивщины» и, что примечательно, ОПЗЖ Виктора Медведчука синхронно подали в Конституционный суд иск о признании незаконным анбандлинга «Нафтогаза», в результате чего образовалось ООО «Оператор ГТС Украины». Если суд признает анбандлинг незаконным, договор утратит силу, и российской стороне не придётся оплачивать транзит, которого не было, пополняя украинскую бюджетную кубышку. Таким образом, Тимошенко делегировала Белькову «смотрящей» за будущими преобразованиями системы газового транзита – это её традиционный интерес. В том, что Конституционный суд вынесет нужное Тимошенко решение, нет никаких сомнений (больше половины судей симпатизируют её «Батькивщине» ещё со времён «оранжевого» майдана).