Куда и почему уходят лейтенанты? • 148 • Аналитика









Однако сегодня повод для разговора дали несколько писем, пришедших в редакцию и бесед на основе прочитанного.



Суть происходящего в том, что в нашей армии сегодня наблюдается отток молодых кадров определенного характера. Понятно, что это не повсеместно, и слава богу. Однако тенденция имеет место быть.



Итак, сегодня, если верить нашим собеседникам, наблюдается не массовый, но исход офицеров от лейтенанта до капитана из армии. После первого или второго контракта. Просто не продлевают и уходят.



Поговорив с такими «убегаями», я сделал следующий вывод: причиной тому являются в основном две вещи. Скажем так, не очень красивые и отдающие неприятным таким привкусом.



Первая. Так называемая «военная ипотека», точнее, то, что происходит с людьми, которые совершенно на законных основаниях попались на эту удочку. Проблема в том, что юридическая безграмотность нашего населения – это то, за счет чего живет государство. Но и сама по себе полная неосведомленность граждан (а военные — тоже граждане) позволяет стричь с них деньги в огромных количествах.



Собственно, обман с «военной ипотекой» — тема настолько обширная, что я про нее просто озвучу. Относясь с пониманием к людям, которые считали, что попав в армию, попали в сказку. И у них будет свое жилье, ради которого они обязуются исполнять свой воинский долг и все такое.



Как получается на деле? Вообще, достаточно набрать в поисковой строке «военная ипотека обман» — и останется только выбирать из сотен и тысяч страниц.



Если коротко – система жилищных сертификатов все, ушла, а единственным способом получения жилья для военнослужащего осталась военная ипотека. Идея была хороша, но исполнение — как всегда у нас. То есть хуже некуда.



Вообще, если так разбираться, офицер должен разбираться в юридическо-банковских нюансах? Нет, нет и еще раз нет! Он должен четко и правильно исполнять свои должностные обязанности по защите своего государства. А государство обязано предоставить ему жилье, пусть и путем оплаты ему ипотечного кредита.



Но там нюансов – как на бездомном кошаке блох. И именно поэтому, офицеры, выходя в запас, «внезапно» становятся объектами внимания коллекторов, с долгами от 300 000 (лейтенант) до 1 600 000 (майор). Майор нам написал письмо, где пусть очень сумбурно, но изложил, как он сперва стал «счастливым» обладателем трехкомнатной квартиры, а теперь еще и долга перед банком.



И такие своеобразные «увольнительные подарки» не редкость, а обыденность. Скоро дойдет, наверное, до того, что будут ставки принимать на тему, кого на сколько Министерство обороны опустит в этом плане.



Второй аспект – это то, с чем мне пришлось столкнуться лично, и, возможно, даже будет полезно опубликовать эти интервью отдельно. Это уход из войск бывших участников так называемых «научных рот», причем этот процесс начинает приобретать обвальный характер.





Научная рота – это тоже была неплохая инициатива. Действительно, почему выпускник технического вуза, да еще и хорошо его закончивший, имеющий научные работы, должен бегать с автоматом по кущерям и полям? Пусть сидит и работает научно дальше на благо страны.



И работали, кстати. А после окончания срочной службы получали приглашение на подписание контракта, офицерская должность и звание, научная работа дальше, соискание степеней и так далее. Очень все выглядело вкусно. И вот, я общаюсь сразу с двумя такими дембелями, которые решили не продлевать контракты и уйти на гражданку.



Ловить им в армии нечего. Ни денег, потому что они фактически «пиджаки», то есть нет 4-5 лет стажа (училище) за спиной со всеми вытекающими. Нет перспектив с жильем, поскольку ребята умные и на военную ипотеку не согласные. И, что больше всего за три года их расстроило – нет совершенно никаких поползновений в плане развития как научным работникам.



Ага, это армия, какие там научные разработки? А тем самые, которыми завлекали.



Два человека, лейтенант и старший лейтенант. Выпускники разных вузов, из разных городов, с разными специальностями. Но расклад такой: у одного за время обучения в вузе было 6 патентов и 2 потом в научной роте. У второго – 5 в университете и 1 в научной роте, собственно, с которым его и позвали в армию.



Однозначно, ребятки неглупые, правда?



Угадайте, а сколько изобретений, рацпредложений, защищенных патентов у них на двоих за 6 лет службы (ну 2 по 3)? Правильно, НОЛЬ!



Никому в армии не потребовались автоматизированные системы управления летательными аппаратами и что-то там о нейтрализации срыва потока с лопаток турбины. И в итоге реализовываться парни пошли дальше, но уже от армии далеко. Там, где их головы пригодятся. Раз в армии требуется что угодно, кроме научной работы.



И здесь возникает такой вопрос: а стоило вообще огород городить? Все эти научные роты, в которых работают максимум для показухи, и участники которых сперва приходят в армию, а потом уходят, поскольку армии все это совершенно не требуется. А требуется совершенно противоположное: шатание в патрулях по лесу, прилегающему к части, хозработы, обустройство, выступления перед всяческими комиссиями «сверху».



Понятно, что без еженедельного наряда в патруль ни о какой полноценной научной работе лейтенанта даже говорить не приходится. Это понятно, как восход солнца.



И второй раз хочется задать вопрос: зачем вся эта показуха? Каждый год, например, пресс-служба ЗВО радостно начинает вещать на тему того, что первая научная рота в России в стенах академии Жуковского и Гагарина снова приняла в свои теплые объятия очередную порцию срочников, которые в перспективе смогут…



Ну правда, условия пребывания там роскошные. Что есть, то есть. И, возможно, в соответствии с радостными криками коллег из военного ведомства, кто-то подпишет контракт.



Как это у нас обычно делается? «По сообщению пресс-службы ЗВО, в этом году в научную роту будут приняты 56 человек. Большая часть из них останется на военной службе»… Ну, и все такое.



Это как «В 2019 году части ЗВО (ЮВО, ВВО, не важно) получат 100500 единиц новейшей военной техники». Об этом скажут по «Звезде», это растиражируют СМИ… Да что там говорить, и у нас еженедельно появляются такие заметки.



Вот только реальных отчетов не появляется никогда. Потому и нереально узнать, сколько же было поставлено в действительности этих самых новейших единиц, 100, 500 или 100500. Или вообще не было ни одной.



Точно так же и с пополнением для офицерского корпуса. Мы прекрасно знаем из рапортов, сколько людей пришло. А вот сколько дошло до конца? Сколько реально принесли на алтарь государства не только время своей жизни, но и что-то совершили?



Если честно, тут не очень хочется критиковать. Бесполезно. Ибо кто решил больше не служить, уйдет из армии, и ничем его там не удержать. Хочет человек строить летательные аппараты – он пойдет строить их. Не важно, в Иркутск или Казань. Лишь бы пошел и начал строить. Уже профит.



Но реально у нас есть проблема, которую обуславливает полнейший бардак в военной ипотеке и отсутствие возможности для разработок в научном плане. И с этим реально надо что-то делать, пока еще есть с кем.



А то на очередной «Армии-…» нечего будет показывать. По старой традиции многие наши читатели начнут сейчас мучить обычную волынку на тему «автор опять», «у нас все прекрасно» и так далее. Никоим образом не посягаю на верования и прочие религиозные и не очень заблуждения определенных категорий наших читателей.Однако сегодня повод для разговора дали несколько писем, пришедших в редакцию и бесед на основе прочитанного.Суть происходящего в том, что в нашей армии сегодня наблюдается отток молодых кадров определенного характера. Понятно, что это не повсеместно, и слава богу. Однако тенденция имеет место быть.Итак, сегодня, если верить нашим собеседникам, наблюдается не массовый, но исход офицеров от лейтенанта до капитана из армии. После первого или второго контракта. Просто не продлевают и уходят.Поговорив с такими «убегаями», я сделал следующий вывод: причиной тому являются в основном две вещи. Скажем так, не очень красивые и отдающие неприятным таким привкусом.Первая. Так называемая «военная ипотека», точнее, то, что происходит с людьми, которые совершенно на законных основаниях попались на эту удочку. Проблема в том, что юридическая безграмотность нашего населения – это то, за счет чего живет государство. Но и сама по себе полная неосведомленность граждан (а военные — тоже граждане) позволяет стричь с них деньги в огромных количествах.Собственно, обман с «военной ипотекой» — тема настолько обширная, что я про нее просто озвучу. Относясь с пониманием к людям, которые считали, что попав в армию, попали в сказку. И у них будет свое жилье, ради которого они обязуются исполнять свой воинский долг и все такое.Как получается на деле? Вообще, достаточно набрать в поисковой строке «военная ипотека обман» — и останется только выбирать из сотен и тысяч страниц.Если коротко – система жилищных сертификатов все, ушла, а единственным способом получения жилья для военнослужащего осталась военная ипотека. Идея была хороша, но исполнение — как всегда у нас. То есть хуже некуда.Вообще, если так разбираться, офицер должен разбираться в юридическо-банковских нюансах? Нет, нет и еще раз нет! Он должен четко и правильно исполнять свои должностные обязанности по защите своего государства. А государство обязано предоставить ему жилье, пусть и путем оплаты ему ипотечного кредита.Но там нюансов – как на бездомном кошаке блох. И именно поэтому, офицеры, выходя в запас, «внезапно» становятся объектами внимания коллекторов, с долгами от 300 000 (лейтенант) до 1 600 000 (майор). Майор нам написал письмо, где пусть очень сумбурно, но изложил, как он сперва стал «счастливым» обладателем трехкомнатной квартиры, а теперь еще и долга перед банком.И такие своеобразные «увольнительные подарки» не редкость, а обыденность. Скоро дойдет, наверное, до того, что будут ставки принимать на тему, кого на сколько Министерство обороны опустит в этом плане.Второй аспект – это то, с чем мне пришлось столкнуться лично, и, возможно, даже будет полезно опубликовать эти интервью отдельно. Это уход из войск бывших участников так называемых «научных рот», причем этот процесс начинает приобретать обвальный характер.Научная рота – это тоже была неплохая инициатива. Действительно, почему выпускник технического вуза, да еще и хорошо его закончивший, имеющий научные работы, должен бегать с автоматом по кущерям и полям? Пусть сидит и работает научно дальше на благо страны.И работали, кстати. А после окончания срочной службы получали приглашение на подписание контракта, офицерская должность и звание, научная работа дальше, соискание степеней и так далее. Очень все выглядело вкусно. И вот, я общаюсь сразу с двумя такими дембелями, которые решили не продлевать контракты и уйти на гражданку.Ловить им в армии нечего. Ни денег, потому что они фактически «пиджаки», то есть нет 4-5 лет стажа (училище) за спиной со всеми вытекающими. Нет перспектив с жильем, поскольку ребята умные и на военную ипотеку не согласные. И, что больше всего за три года их расстроило – нет совершенно никаких поползновений в плане развития как научным работникам.Ага, это армия, какие там научные разработки? А тем самые, которыми завлекали.Два человека, лейтенант и старший лейтенант. Выпускники разных вузов, из разных городов, с разными специальностями. Но расклад такой: у одного за время обучения в вузе было 6 патентов и 2 потом в научной роте. У второго – 5 в университете и 1 в научной роте, собственно, с которым его и позвали в армию.Однозначно, ребятки неглупые, правда?Угадайте, а сколько изобретений, рацпредложений, защищенных патентов у них на двоих за 6 лет службы (ну 2 по 3)? Правильно, НОЛЬ!Никому в армии не потребовались автоматизированные системы управления летательными аппаратами и что-то там о нейтрализации срыва потока с лопаток турбины. И в итоге реализовываться парни пошли дальше, но уже от армии далеко. Там, где их головы пригодятся. Раз в армии требуется что угодно, кроме научной работы.И здесь возникает такой вопрос: а стоило вообще огород городить? Все эти научные роты, в которых работают максимум для показухи, и участники которых сперва приходят в армию, а потом уходят, поскольку армии все это совершенно не требуется. А требуется совершенно противоположное: шатание в патрулях по лесу, прилегающему к части, хозработы, обустройство, выступления перед всяческими комиссиями «сверху».Понятно, что без еженедельного наряда в патруль ни о какой полноценной научной работе лейтенанта даже говорить не приходится. Это понятно, как восход солнца.И второй раз хочется задать вопрос: зачем вся эта показуха? Каждый год, например, пресс-служба ЗВО радостно начинает вещать на тему того, что первая научная рота в России в стенах академии Жуковского и Гагарина снова приняла в свои теплые объятия очередную порцию срочников, которые в перспективе смогут…Ну правда, условия пребывания там роскошные. Что есть, то есть. И, возможно, в соответствии с радостными криками коллег из военного ведомства, кто-то подпишет контракт.Как это у нас обычно делается? «По сообщению пресс-службы ЗВО, в этом году в научную роту будут приняты 56 человек. Большая часть из них останется на военной службе»… Ну, и все такое.Это как «В 2019 году части ЗВО (ЮВО, ВВО, не важно) получат 100500 единиц новейшей военной техники». Об этом скажут по «Звезде», это растиражируют СМИ… Да что там говорить, и у нас еженедельно появляются такие заметки.Вот только реальных отчетов не появляется никогда. Потому и нереально узнать, сколько же было поставлено в действительности этих самых новейших единиц, 100, 500 или 100500. Или вообще не было ни одной.Точно так же и с пополнением для офицерского корпуса. Мы прекрасно знаем из рапортов, сколько людей пришло. А вот сколько дошло до конца? Сколько реально принесли на алтарь государства не только время своей жизни, но и что-то совершили?Если честно, тут не очень хочется критиковать. Бесполезно. Ибо кто решил больше не служить, уйдет из армии, и ничем его там не удержать. Хочет человек строить летательные аппараты – он пойдет строить их. Не важно, в Иркутск или Казань. Лишь бы пошел и начал строить. Уже профит.Но реально у нас есть проблема, которую обуславливает полнейший бардак в военной ипотеке и отсутствие возможности для разработок в научном плане. И с этим реально надо что-то делать, пока еще есть с кем.А то на очередной «Армии-…» нечего будет показывать. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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