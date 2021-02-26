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Куда этапировали Навального: Источники разошлись в показаниях

26 февраля 2021, 19:25  •  81 • Политика
Источник сообщил, что Навального этапировали в колонию в трёх часах езды от Москвы. Адвокат и дежурный ИК-6 утверждают, что им об этом ничего не известно.
Блогер Алексей Навальный доставлен из "Матросской тишины" в исправительную колонию №6 в Коломне. Путь "борца с режимом" до места отбывания наказания составил всего три часа, сообщает источник.
За нарушение условий испытательного срока суд заменил Навальному условное отбывание наказания на реальное тюремное заключение на 3,5 года. Апелляции адвокатов блогера были отклонены.
Навальный доставлен в ИК-6 в Коломне. Его этап был быстр - всего около трёх часов езды с конвоем от "Матросской тишины",
- сообщает источник Telegram-канала Lifeshot.
В свою очередь дежурный ИК-6 в Коломне в разговоре с журналистами опроверг сведения о прибытии Навального в колонию. Адвокат Навального также не смог подтвердить, что блогера успешно этапировали в колонию.

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