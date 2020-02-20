Куда движется Южная Африка?

Общество остаётся глубоко расколотым

13 февраля президент Республики Южная Африка Сирил Рамапоса обратился с ежегодным посланием к парламенту. Объяснять в этом послании пришлось многое.

Одной из причин недовольства предыдущим президентом были частные отключения в стране электричества. После смещения Джейкоба Зумы отключения не прекратились, больше того – участились. Поэтому главное внимание в президентском послании было уделено проблемам энергетики.

Ведущая энергетическая компания Южной Африки ЭСКОМ находится в глубоком кризисе. Причинами кризиса считаются долги компании, недостаток у неё мощностей и коррупция, а главной проблемой ЭСКОМ называют её государственный характер.

Смещение предыдущего правительства прошло под лозунгом «неэффективности государственных предприятий», но изучение вопроса показывает, что кризис госпредприятий вообще и ЭСКОМ в частности был организован. Глава государства признаёт, что в стране проводится саботаж, однако для решения кризиса ЭСКОМ предлагает лишь развитие «зелёной» энергетики (ветряки, солнечные батареи и т. д.) и упрощение регистрации при создании «альтернативных» мелких (и, конечно, частных) компаний-поставщиков электроэнергии.

В целом решить проблемы государственного сектора экономики президент пообещал с помощью «стабилизации» и «рационализации». За этими общими словами пока ничего не видно. Да и в целом попытка «оптимизации» государственных расходов выглядит малоубедительной. Сокращение количества министерств не поможет экономии средств, а на эффективности работы по управлению огромным хозяйством может сказаться.

Сирил Рамапоса пришёл к власти с «социалистической повесткой», но сейчас он подтверждает сохранение в стране капиталистических порядков. Так, решать проблему безработицы предлагает частным работодателям, вводя правило регистрации компаний в течение одного дня. Что это даст? Последние месяцы показали, что частные компании без колебаний выбрасывают на улицы тысячи рабочих.

Среди инициатив правительства, объявленных С. Рамапосой, следует отметить создание Суверенного фонда национального богатства. Идея давняя, она предлагалась много лет назад одним из членов правящего триумвирата партий – Южноафриканской коммунистической партией. Однако никакой конкретики нет. Как будет распределяться национальное богатство, остаётся неясным.

Одной из наиболее важных новостей, сообщённых в президентском послании, стало решение о создании государственного банка. Речь идёт не о национализации финансовых институтов как таковых, а о создании некого банка, контрольный пакет которого будет находиться в руках государства. Вряд ли это можно считать шагом к достижению финансовой независимости. Скорее, это отвлечение внимания от неудачных попыток национализации Резервного (Центрального) банка Южной Африки.

Большое внимание в послании президента было уделено задачам освоения Южной Африкой современных технологий. В 2020 году в 200 школах программирование и основы робототехники вводятся как обязательный предмет. К 2022 году этот предмет должен появиться во всех школах страны. Стоит отметить признание языка жестов двенадцатым официальным языком страны. Высшее образование остаётся платным, но в 2019 году более 720 тысяч студентов получают от государства стипендии для оплаты высшего и профессионально-технического образования. В городском округе Экурулени в провинции Гаутенг будет открыт университет науки и инноваций.

В области здравоохранения следует назвать такую президентскую инициативу, как дальнейшее развитие программы контроля за ВИЧ-инфицированными. Пять миллионов человек получают в порядке государственного обеспечения препараты против ВИЧ. Почти 1500 южноафриканских студентов обучаются в медицинских вузах Кубы. К концу года ожидается выпуск 640 новых врачей для Южной Африки. (Для сравнения: в Российском университете дружбы народов в Москве обучается около 90 студентов-медиков).

О внешней политике президент говорил в послании скупо. Подтверждены афро-центристская ориентация Южной Африки и вступление в силу в текущем году Договора о континентальной зоне свободной торговли. Двумя годами ранее Рамапоса был избран председателем Африканского союза. В 2020 году Южная Африка продолжает также занимать место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Выступление президента в парламенте было заблокировано на целый час партией «Борцы за экономическую свободу» (EFF) в связи с присутствием в зале заседаний бывшего президента ЮАР Ф. де Клерка, возглавлявшего последнее правительство апартеида. На прошлой неделе де Клерк дал интервью, в котором заявил, что не считает апартеид преступлением против человечности. Это вызвало бурную реакцию со стороны EFF, потребовавшей вывести де Клерка из зала. Важнейшие международные договоры, в частности Конвенция о запрещении апартеида 1973 года и Статут Международного уголовного суда 1998 года, прямо называют апартеид международным преступлением.

Присутствие в зале заседаний южноафриканского парламента бывшего президента де Клерка поставило ещё один и, возможно, более важный вопрос – об отсутствии другого бывшего президента Джейкоба Зумы, возглавлявшего Африканский национальный конгресс, который вёл борьбу с апартеидом. Накануне выступления Сирила Рамапосы суд выдал ордер на арест Джейкоба Зумы.