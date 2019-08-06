Куда деть российские деньги? Почему Москва не слушает МВФ • 170 • Аналитика Не учите нас жить

Вот уже второй раз за последнее время Международный валютный фонд призвал российские власти вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в «надежные зарубежные активы». Спасибо, что не все и не сразу, а только при достижении этим фондом порога в 7% ВВП. Порог, надо признать, не маленький, всегда сможет выручить в случае очередного глобального кризиса или же очередных неожиданных санкций.









«Военное обозрение» отнюдь не отмалчивалось по поводу первой порции рекомендаций МВФ («Деньги Фонда национального благосостояния. Спроси у МВФ и распорядись по-своему»). Хотя, казалось бы, какое нам дело до какого-то фонда, будь он хоть трижды глобальный и международный, которому Россия вообще-то уже давно реально не должна ни копейки… Нет, какие-то старые счёты ещё не сведены, но мы очень давно не берём в долг у МВФ. И это, похоже, сотрудников, а особенно руководителей фонда, больше всего и раздражает.



Вот и диктуют нам из одного фонда, международного, которому Россия не то что не подотчётна, а как говорят в Одессе, даже не однофамилица, как нам тратить средства фонда своего, прямо говоря, кровного. И заработанного не просто потому, что у нас так много ресурсов, а потому, что мы до сих пор не разучились их добывать.



Нынешним рекомендациям МВФ вообще вряд ли стоило бы посвящать отдельный комментарий, если бы оттуда нас продолжали «учить жить» по старинке. Мол, «ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка упадёт», и средств на спасение экономики совсем не останется. Во-первых, Россия потому и инвестирует лишние деньги из ФНБ в инфраструктурные проекты, чтобы экономика ожила, а во-вторых, те самые 7% при любых раскладах так и остаются в качестве этакой заначки на чёрный день.



Впрочем, главное ведь не это – куда важнее нехарактерные для МВФ попытки диктовать нам правила игры «внутри России». Обычно такая практика используется в отношении тех стран, которые оказались в кризисной ситуации, а тому же МВФ задолжали даже не сотни миллионов, а десятки миллиардов долларов (в других валютах МВФ своих клиентов не балует).



У России с финансами, даже по данным самого же МВФ, на сегодня всё в полном ажуре, в отличие от социальной справедливости. Впрочем, о том, как МВФ выдавал России свои политические рекомендации по части грозящих ей рисков, «Военное обозрение» тоже сообщало («Аполитично о политических рисках российской экономики»). Но в фонде никак не хотят успокаиваться. Такие уж они, многостаночники от финансов.



Налоги и квазиналоги

Так вот, о «правилах игры», которые нам пытаются навязать из МВФ. Заглянем в последний из регулярных докладов фонда о ситуации в экономике развивающихся стран, в том числе, понятное дело, и России. Там сказано прямо, что нашим финансовым властям «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через Фонда национальной безопасности (ФНБ) и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы».



С завершением данной сентенции экспертов МВФ всё ясно: куда же ещё мы должны вкладываться, как не в иностранные (читай: американские) активы! В жирные нулевые вкладывали, да ещё как активно – с подачи Михаила Касьянова, того самого первого путинского премьера, которые ещё в бытность министром финансов запустил механизм глобальных расчётов России с тем же МВФ.







Запустил так, что ценой немалых убытков, которые ещё стоит проверять и перепроверять, наша экономика всё-таки слезла хотя бы с одной иглы. Нет, к сожалению, не с нефтяной, а только с долговой, в первую очередь с иглы МВФ. Но потом, увы, случился глобальный кризис 2008-2009 годов с мыльными пузырями «Фанни» и «Фредди». В них-то Россия, которая была уже почти без долгов, как раз и вложилась по полной. Настолько по полной, что с рублём пришлось повторить что-то вроде дефолта, хотя и чуть в меньших масштабах.







А вот с началом рассуждений специалистов МВФ всё сложнее. Независимые финансовые эксперты привыкли рассматривать в качестве квазиналогов разного рода поборы. Вроде платных стоянок, той же системы «Платон», откровенно провокационных сборов за капремонт, и даже, пусть косвенно, пресловутой пенсионной реформы. Очень близко тут, кстати, находится и новомодная фишка – утилизационный сбор.





Мало того, что всё это как-то плохо корреспондируется с положениями нашей конституции, хотя, как мы успели понять, наши великие юристы из Конституционного суда так не считают. Так вот, если бы МВФ имел в виду всё это, ему бы вообще памятник ставить надо было, на месте одного из гипсовых Ильичей где-нибудь в Урюпинске.



Но ведь в МВФ, судя по пафосу доклада фонда, под квазиналоговой деятельностью понимают совсем другое – попытку лишить сверхдоходов отрасли, ориентированные на экспорт, прежде всего сырьевые. Попытку, вообще-то, вполне обоснованную. Да, через бюджетное правило, которое отсекает и сливает в тот же ФНБ всё, что получено от завышенных цен на нефть, а как следствие – и на газ. Да, через манипуляции с налогом на добычу полезных ископаемых. Да, путём жесточайшего контроля за возвратом НДС тем же экспортёрам, во избежание ложного экспорта и реэкспорта.



Эксперты фонда, международного и сугубо валютного, убеждены, что именно вложения в забугорные активы позволят России «защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть». Ни больше, ни меньше. И это несмотря на то, что деньги как раз в постсоветской России имеют странную привычку сгорать при самой-самой что ни на есть стабилизации.



Тем не менее, глубокоуважаемые специалисты из МВФ не сомневаются, что только вложившись в иностранные активы, нам удастся «поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики». Спасибо, конечно, но как раз на такой рост деньги нам пока брать неоткуда, только из нефтяной экономики.



Вот мы и пытаемся, а к нам тут с разными советами и рекомендациями лезут. Уж лучше бы помогли продвигать «Северный поток 2», в который вложены вроде бы частные (но на самом деле больше чем наполовину государственные) средства «Газпрома», вместе с миллиардами, привлечёнными от иностранных партнёров.



И всё же сомневаться в профессионализме экспертов МВФ – грех. Ведь из фонда российским властям также посоветовали избегать дальнейших изменений в бюджетном правиле. А это значит, что права распоряжаться свободными средствами нас лишать всё же не торопятся. Хотя в МВФ и беспокоятся за то, что размеры потребительского кредитования стали в России откровенно зашкаливать.



Спорить не будем, в поисках хорошей жизни беднеющее население России радо хотя бы тому, что ставки по кредитам стали сегодня уже не смертельными, а всего лишь угрожающими. Вот и залезает в долги. Начиная с ипотеки и кончая краткосрочными – до получки. Другое дело, что корпоративные клиенты банков в России кредитами отнюдь не перекормлены. Вот бы о чём МВФ поволноваться. Вот уже второй раз за последнее время Международный валютный фонд призвал российские власти вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в «надежные зарубежные активы». Спасибо, что не все и не сразу, а только при достижении этим фондом порога в 7% ВВП. Порог, надо признать, не маленький, всегда сможет выручить в случае очередного глобального кризиса или же очередных неожиданных санкций.«Военное обозрение» отнюдь не отмалчивалось по поводу первой порции рекомендаций МВФ («Деньги Фонда национального благосостояния. Спроси у МВФ и распорядись по-своему»). Хотя, казалось бы, какое нам дело до какого-то фонда, будь он хоть трижды глобальный и международный, которому Россия вообще-то уже давно реально не должна ни копейки… Нет, какие-то старые счёты ещё не сведены, но мы очень давно не берём в долг у МВФ. И это, похоже, сотрудников, а особенно руководителей фонда, больше всего и раздражает.Вот и диктуют нам из одного фонда, международного, которому Россия не то что не подотчётна, а как говорят в Одессе, даже не однофамилица, как нам тратить средства фонда своего, прямо говоря, кровного. И заработанного не просто потому, что у нас так много ресурсов, а потому, что мы до сих пор не разучились их добывать.Нынешним рекомендациям МВФ вообще вряд ли стоило бы посвящать отдельный комментарий, если бы оттуда нас продолжали «учить жить» по старинке. Мол, «ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка упадёт», и средств на спасение экономики совсем не останется. Во-первых, Россия потому и инвестирует лишние деньги из ФНБ в инфраструктурные проекты, чтобы экономика ожила, а во-вторых, те самые 7% при любых раскладах так и остаются в качестве этакой заначки на чёрный день.Впрочем, главное ведь не это – куда важнее нехарактерные для МВФ попытки диктовать нам правила игры «внутри России». Обычно такая практика используется в отношении тех стран, которые оказались в кризисной ситуации, а тому же МВФ задолжали даже не сотни миллионов, а десятки миллиардов долларов (в других валютах МВФ своих клиентов не балует).У России с финансами, даже по данным самого же МВФ, на сегодня всё в полном ажуре, в отличие от социальной справедливости. Впрочем, о том, как МВФ выдавал России свои политические рекомендации по части грозящих ей рисков, «Военное обозрение» тоже сообщало («Аполитично о политических рисках российской экономики»). Но в фонде никак не хотят успокаиваться. Такие уж они, многостаночники от финансов.Так вот, о «правилах игры», которые нам пытаются навязать из МВФ. Заглянем в последний из регулярных докладов фонда о ситуации в экономике развивающихся стран, в том числе, понятное дело, и России. Там сказано прямо, что нашим финансовым властям «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через Фонда национальной безопасности (ФНБ) и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы».С завершением данной сентенции экспертов МВФ всё ясно: куда же ещё мы должны вкладываться, как не в иностранные (читай: американские) активы! В жирные нулевые вкладывали, да ещё как активно – с подачи Михаила Касьянова, того самого первого путинского премьера, которые ещё в бытность министром финансов запустил механизм глобальных расчётов России с тем же МВФ.Запустил так, что ценой немалых убытков, которые ещё стоит проверять и перепроверять, наша экономика всё-таки слезла хотя бы с одной иглы. Нет, к сожалению, не с нефтяной, а только с долговой, в первую очередь с иглы МВФ. Но потом, увы, случился глобальный кризис 2008-2009 годов с мыльными пузырями «Фанни» и «Фредди». В них-то Россия, которая была уже почти без долгов, как раз и вложилась по полной. Настолько по полной, что с рублём пришлось повторить что-то вроде дефолта, хотя и чуть в меньших масштабах.А вот с началом рассуждений специалистов МВФ всё сложнее. Независимые финансовые эксперты привыкли рассматривать в качестве квазиналогов разного рода поборы. Вроде платных стоянок, той же системы «Платон», откровенно провокационных сборов за капремонт, и даже, пусть косвенно, пресловутой пенсионной реформы. Очень близко тут, кстати, находится и новомодная фишка – утилизационный сбор.Мало того, что всё это как-то плохо корреспондируется с положениями нашей конституции, хотя, как мы успели понять, наши великие юристы из Конституционного суда так не считают. Так вот, если бы МВФ имел в виду всё это, ему бы вообще памятник ставить надо было, на месте одного из гипсовых Ильичей где-нибудь в Урюпинске.Но ведь в МВФ, судя по пафосу доклада фонда, под квазиналоговой деятельностью понимают совсем другое – попытку лишить сверхдоходов отрасли, ориентированные на экспорт, прежде всего сырьевые. Попытку, вообще-то, вполне обоснованную. Да, через бюджетное правило, которое отсекает и сливает в тот же ФНБ всё, что получено от завышенных цен на нефть, а как следствие – и на газ. Да, через манипуляции с налогом на добычу полезных ископаемых. Да, путём жесточайшего контроля за возвратом НДС тем же экспортёрам, во избежание ложного экспорта и реэкспорта.Эксперты фонда, международного и сугубо валютного, убеждены, что именно вложения в забугорные активы позволят России «защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть». Ни больше, ни меньше. И это несмотря на то, что деньги как раз в постсоветской России имеют странную привычку сгорать при самой-самой что ни на есть стабилизации.Тем не менее, глубокоуважаемые специалисты из МВФ не сомневаются, что только вложившись в иностранные активы, нам удастся «поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики». Спасибо, конечно, но как раз на такой рост деньги нам пока брать неоткуда, только из нефтяной экономики.Вот мы и пытаемся, а к нам тут с разными советами и рекомендациями лезут. Уж лучше бы помогли продвигать «Северный поток 2», в который вложены вроде бы частные (но на самом деле больше чем наполовину государственные) средства «Газпрома», вместе с миллиардами, привлечёнными от иностранных партнёров.И всё же сомневаться в профессионализме экспертов МВФ – грех. Ведь из фонда российским властям также посоветовали избегать дальнейших изменений в бюджетном правиле. А это значит, что права распоряжаться свободными средствами нас лишать всё же не торопятся. Хотя в МВФ и беспокоятся за то, что размеры потребительского кредитования стали в России откровенно зашкаливать.Спорить не будем, в поисках хорошей жизни беднеющее население России радо хотя бы тому, что ставки по кредитам стали сегодня уже не смертельными, а всего лишь угрожающими. Вот и залезает в долги. Начиная с ипотеки и кончая краткосрочными – до получки. Другое дело, что корпоративные клиенты банков в России кредитами отнюдь не перекормлены. Вот бы о чём МВФ поволноваться. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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