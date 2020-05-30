Куда делись данные о смертности в России за апрель? Голикова объяснила ситуацию

В пятницу, 29 мая, должны были опубликовать данные по смертности в России за апрель, однако этого не произошло. Как так получилось и куда делась информация, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, задержка с публикацией статистических данных о смертности в России за апрель связана с тем, что не все регионы вовремя прислали нужную информацию. Голикова напомнила, что период с 25 марта по 11 мая был объявлен "нерабочим" из-за эпидемии коронавируса. Поэтому в эти дни функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение. Из-за этого в ряде регионов не смогли вовремя собрать статистические данные.

"Мы собрали всю ту информацию, которую имеем за апрель на сегодняшний день, но она пока является неполной, и, безусловно, мы эту работу доведём до конца в самое ближайшее время и опубликуем официальные данные", - заверила вице-премьер на брифинге в Доме правительства.

Также она отметила, что в отличие от других стран, в России ведётся полицевой учёт всех рождений и всех смертей.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что показатели смертности в России за четыре месяца этого года намного ниже, чем за тот же период времени в 2019 году. Это очень важное замечание, учитывая то, что уже несколько месяцев весь мир, включая Россию, борется с распространением опасного вируса, пишет Nation News.