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Куда делись данные о смертности в России за апрель? Голикова объяснила ситуацию
30 мая 2020, 00:55 • 56 • Политика
Голикова объяснила, почему власти не опубликовали данные по смертности в России за апрель. "Мы собрали всю ту информацию, которую имеем за апрель на сегодняшний день, но она пока является неполной", - сказала вице-премьер на брифинге в Доме правительства.
В пятницу, 29 мая, должны были опубликовать данные по смертности в России за апрель, однако этого не произошло. Как так получилось и куда делась информация, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, задержка с публикацией статистических данных о смертности в России за апрель связана с тем, что не все регионы вовремя прислали нужную информацию. Голикова напомнила, что период с 25 марта по 11 мая был объявлен "нерабочим" из-за эпидемии коронавируса. Поэтому в эти дни функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение. Из-за этого в ряде регионов не смогли вовремя собрать статистические данные.
Также она отметила, что в отличие от других стран, в России ведётся полицевой учёт всех рождений и всех смертей.
Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что показатели смертности в России за четыре месяца этого года намного ниже, чем за тот же период времени в 2019 году. Это очень важное замечание, учитывая то, что уже несколько месяцев весь мир, включая Россию, борется с распространением опасного вируса, пишет Nation News.
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