Куда делись 8 тыс. террористов? В словах Токаева нашли нестыковку

В словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли серьёзную нестыковку, касающуюся январских погромов. У главы государства поинтересовались: куда делись 8 тыс. террористов?

Токаев заявил, что во время погромов было задержано 2 тыс. человек. Он поручил прокуратуре смягчить наказание террористам, у которых нет отягчающих обстоятельств. Об этом президент сам сообщил в своём Twitter.

Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ" обратил внимание на странную нестыковку. Ведь ранее сообщалось, что казахские полицейские задержали 10 тыс. человек. Получается, что силовики отпустили 8 тыс. вооружённых террористов, из-за которых власти страны были вынуждены обращаться за помощью к ОДКБ.

А ответ простой - да, боевики были. Но не чужаки, которых легко найти и отличить. А свои, профессиональные и подготовленные, из органов и связанные с ними. Они разграбили арсеналы и с этим оружием легко затаились, смешавшись с аксакалами,

- пишет канал.

Скриншот:Telegram/СВЕЖЕСТИ

Напомним, что миротворцы ОДКБ покинули Казахстан, после того как ситуация в стране стабилизировалась. Эксперты полагают, что протесты, переросшие в погромы и убийства, возникли не случайно, а были срежиссированы кем-то извне. Под подозрение сразу же попали США, Украина, Турция и Польша.