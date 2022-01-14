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Куда делись 8 тыс. террористов? В словах Токаева нашли нестыковку
14 января 2022, 19:55 • 243 • Политика
В словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли серьёзную нестыковку, касающуюся январских погромов. У главы государства поинтересовались: куда делись 8 тыс. террористов?
Токаев заявил, что во время погромов было задержано 2 тыс. человек. Он поручил прокуратуре смягчить наказание террористам, у которых нет отягчающих обстоятельств. Об этом президент сам сообщил в своём Twitter.
Telegram-канал "СВЕЖЕСТИ" обратил внимание на странную нестыковку. Ведь ранее сообщалось, что казахские полицейские задержали 10 тыс. человек. Получается, что силовики отпустили 8 тыс. вооружённых террористов, из-за которых власти страны были вынуждены обращаться за помощью к ОДКБ.
- пишет канал.
Скриншот:Telegram/СВЕЖЕСТИ
Напомним, что миротворцы ОДКБ покинули Казахстан, после того как ситуация в стране стабилизировалась. Эксперты полагают, что протесты, переросшие в погромы и убийства, возникли не случайно, а были срежиссированы кем-то извне. Под подозрение сразу же попали США, Украина, Турция и Польша.
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