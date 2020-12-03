Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

Куда Чубайс дел 130 млрд? В Рунет слили неприглядную правду о "Роснано"

03 декабря 2020, 15:00  •  121 • Политика
После новости об уходе Анатолия Чубайса из "Роснано" в Рунет попали цифры, раскрывающие неприглядную правду о его деятельности. Ещё на старте компания получила от государства в 130 миллиардов рублей, но лишь спустя 10 лет показала хоть какую-то прибыль - в размере всего 5,6 миллиарда рублей.
К Анатолию Чубайсу, уже практически бывшему главе госкорпорации "Роснано", в обществе накопилось немало вопросов и претензий. Самые основные привёл Телеграм-канал "Незыгарь".
В частности, автора канала возмущает тот факт, что Чубайс превратил "Роснано" в инструмент для перекачки бюджетных средств в частное пользование.
За 13 лет существования корпорацией не сделано ни одного сколько-нибудь значимого открытия или достижения, не запущено в массовое производство ни одного высокотехнологичного изобретения, перечисляет "успехи" Чубайса автор. Зато на протяжении всей истории проект сотрясали коррупционные скандалы и даже уголовные дела.
Автор также напомнил, что на старте "Роснано" и Чубайс получили от государства 130 миллиардов рублей, а также всевозможные льготы. В целом за 13 лет на проект было потрачено из бюджета около 500 миллиардов рублей.
При этом компания вышла на отчётную прибыль лишь 10 лет спустя, и то её размеры оказались просто смехотворными - всего 5,6 миллиарда рублей.
В связи с этим напрашивается логичный и очевидный вопрос к Анатолию Борисовичу: "Куда дел 350 миллиардов?"
Напомним, Анатолий Чубайс стал лидером рейтинга "Топ-100 русофобов", проведённого Царьградом. За него было отдано 17% голосов участников опроса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН
03 декабря 2020, 09:30
Денег нет, газа тоже: Украине предсказали неизбежный развал ГТС
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться...
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предате...
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим глав...
03 декабря 2020, 04:00
Могут ударить с двух сторон: Русская Арктика через 15 лет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице заставляют смеяться и плакать
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
26 ноября 2020, 18:00
По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.