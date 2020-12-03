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Куда Чубайс дел 130 млрд? В Рунет слили неприглядную правду о "Роснано"
03 декабря 2020, 15:00 • 121 • Политика
После новости об уходе Анатолия Чубайса из "Роснано" в Рунет попали цифры, раскрывающие неприглядную правду о его деятельности. Ещё на старте компания получила от государства в 130 миллиардов рублей, но лишь спустя 10 лет показала хоть какую-то прибыль - в размере всего 5,6 миллиарда рублей.
К Анатолию Чубайсу, уже практически бывшему главе госкорпорации "Роснано", в обществе накопилось немало вопросов и претензий. Самые основные привёл Телеграм-канал "Незыгарь".
В частности, автора канала возмущает тот факт, что Чубайс превратил "Роснано" в инструмент для перекачки бюджетных средств в частное пользование.
За 13 лет существования корпорацией не сделано ни одного сколько-нибудь значимого открытия или достижения, не запущено в массовое производство ни одного высокотехнологичного изобретения, перечисляет "успехи" Чубайса автор. Зато на протяжении всей истории проект сотрясали коррупционные скандалы и даже уголовные дела.
Автор также напомнил, что на старте "Роснано" и Чубайс получили от государства 130 миллиардов рублей, а также всевозможные льготы. В целом за 13 лет на проект было потрачено из бюджета около 500 миллиардов рублей.
При этом компания вышла на отчётную прибыль лишь 10 лет спустя, и то её размеры оказались просто смехотворными - всего 5,6 миллиарда рублей.
В связи с этим напрашивается логичный и очевидный вопрос к Анатолию Борисовичу: "Куда дел 350 миллиардов?"
Напомним, Анатолий Чубайс стал лидером рейтинга "Топ-100 русофобов", проведённого Царьградом. За него было отдано 17% голосов участников опроса.
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