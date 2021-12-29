"Зловещие знаки" из России, которые, очевидно, рассмотрели находящиеся на Украине британские военные, напугали их настолько сильно, что даже началась разработка особого плана. Плана под названием "Куда бежать?!"

Несмотря на долю иронии в этой информации, факты, подтверждающие "далеко бегущие" планы британцев, опубликовало издание Daily Express. В статье отмечается, что на сегодняшний день 100 британцев обучают и консультируют украинские войска наряду с польскими, американскими и канадскими силами. Однако в связи с тем, что министр обороны Британии Бен Уоллес назвал "весьма маловероятной" перспективу, что британские силы будут сражаться с армией России на украинской земле, "разрабатывается стратегия по завершению операции".

При этом авторы материала ссылаются на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, согласно которым в Крыму появилась новая бригада танков и бронетехники. Кроме того, там отметили принятые в России поправки в законодательство, позволяющие хоронить погибших военнослужащих на территории театра военных действий.

Подчёркивается, что все эти "зловещие знаки", очевидно, смутили британское командование, в связи с чем было принято решение перестраховаться и подготовить план отступления "на всякий случай". По некоторым данным, план уже готов и ждёт своего часа.

Стоит также отметить ожидаемое недовольство украинских "патриотов", рассчитывающих на защиту Незалежной "до последнего британца". А оказалось совсем по-другому.