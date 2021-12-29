Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот ва...
Главная / Политика

Куда бежать? "Зловещие знаки" из России напугали британских военных

29 декабря 2021, 03:10  •  139 • Политика
"Зловещие знаки" из России, которые, очевидно, рассмотрели находящиеся на Украине британские военные, напугали их настолько сильно, что даже началась разработка особого плана. Плана под названием "Куда бежать?!"
Несмотря на долю иронии в этой информации, факты, подтверждающие "далеко бегущие" планы британцев, опубликовало издание Daily Express. В статье отмечается, что на сегодняшний день 100 британцев обучают и консультируют украинские войска наряду с польскими, американскими и канадскими силами. Однако в связи с тем, что министр обороны Британии Бен Уоллес назвал "весьма маловероятной" перспективу, что британские силы будут сражаться с армией России на украинской земле, "разрабатывается стратегия по завершению операции".
При этом авторы материала ссылаются на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, согласно которым в Крыму появилась новая бригада танков и бронетехники. Кроме того, там отметили принятые в России поправки в законодательство, позволяющие хоронить погибших военнослужащих на территории театра военных действий.
Подчёркивается, что все эти "зловещие знаки", очевидно, смутили британское командование, в связи с чем было принято решение перестраховаться и подготовить план отступления "на всякий случай". По некоторым данным, план уже готов и ждёт своего часа.
Стоит также отметить ожидаемое недовольство украинских "патриотов", рассчитывающих на защиту Незалежной "до последнего британца". А оказалось совсем по-другому.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



139
Источник
Похожие новости
28 декабря 2021, 23:40
Глава МИД Украины раскрыл секрет переговоров с Путиным
28 декабря 2021, 23:40
Симоньян подловила экс-посла США Макфола на оскорблении России
28 декабря 2021, 23:40
Как не стать жертвой мошенников в Новый год: Эксперт раскрыл три популярных схемы обмана
29 декабря 2021, 01:25
В Китае оценили газовый кризис в поставках русского газа в ЕС: "Вот оно - лицо капитализма!"
29 декабря 2021, 02:00
Явки и роли: в Госдуме просят проверить НКО на получение денег от Великобритании
29 декабря 2021, 01:25
Порошенко отказался менять график из-за Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.