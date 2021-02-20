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Куда Белоруссия потратит кредит от России

20 февраля 2021, 11:15  •  76 • Политика
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Остатки от многомиллиардного транша решили пустить на поддержку белорусского бизнеса
Россия и Белоруссия планируют пересмотреть кредит, который изначально должны были направить на строительство АЭС. В белорусском минфине заявили, что сейчас идут переговоры о направлении остатков 10 миллиардного транша на другие цели.
Оказалось, что согласно оценкам, стоимость строительства БелАЭС в Островце оказалась меньше, чем предполагалось изначально. Поэтому в Минске решили потратить средства на реализацию новых проектов, которые будут выгодны для обеих сторон, сообщают "Известия".
В Москве подчеркнули, что вполне вероятно, что выделенные средства пойдут на поддержку государственных инвестиционных проектов. В частности, финансовую поддержку от государства получат предприятия тяжелого машиностроения, аграрный сектор и медицинские предприятия, пишет телеканал "360".
Точный остаток в Министерстве финансов не озвучивают, однако в сентябре прошлого года РБ потратила на сооружение АЭС меньше половины суммы – $4,5 млрд.
Более того, не исключено, что Москва выделит Минску дополнительные средства на приоритетные проекты, и это необязательно будут остатки кредита, выданного в 2011 году.
При этом важно отметить, что в июле прошлого года РФ и РБ подписали документ, согласно которому срок выплаты кредита был увеличен на 2 года. Соглашение также подразумевает снижение процентов до 3,3%.
Напомним, что 22 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы, касающиеся объединения государств, пандемию коронавируса. Также СМИ сообщали, что белорусский президент попросит у Путина кредит в три миллиарда долларов, однако эта информация не подтвердилась.

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