Кучнее, бандерлоги! Лукашенко объединил оппозицию Белоруссии

Сегодня, придя в себя после последних потрясений от присаженного и охотно дающего показания Протасевича, коллективная оппозиция Белоруссии сделала заявление о "последнем и решительном бое". У них нет другого выхода.

Кипит их разум возмущённый

На личном канале Светланы Тихановской в ютубе появилось прелюбопытное видеообращение белорусской оппозиции. Выступили все, даже помятый Латушко. Суть выступления по недоразумению оставшихся на свободе шатателей режЫма сводится к следующему:

Мы переходим в решительное наступление для свержения власти.

По сути, другого пути у этих людей нет. Понятно, что Протасевич всех сдаст с потрохами – и кто кого вербовал, и кто кого финансирует, и кто кому подчиняется. Это грязное бельё похоронит окончательно всю нынешнюю якобы независимую белорусскую оппозицию, и Западу придётся набирать другую, более профессиональную. А это долгий процесс.

Застрельщиком видеоблога выступила плохо выглядящая Тихановская. Вообще, надо оговориться, что внешний вид у всей "оппотусовки" был не карнавальный. Один Латушко был при галстуке, да и то, похоже, чтобы отвести внимание от опухшего от ночных бдений в думах о Белоруссии лица. Тихановская же выглядела, как обычно: плохо выучившая урок школьница, читающая с запинками шпаргалку, которую не сама написала. Для убедительности делающая неловкие пассы руками, которые призваны были невербально показать её решительность, но имели обратный эффект.

Следующим номером выступила Вероника Цепкало – жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, которая имеет очень опосредованное отношение к политическим процессам в республике. Проживает с мужем в Польше, но почему-то называла себя "всем белорусским народом". Почему не выступил её муж? Вероятно, очень занят был.

Павел Латушко с озабоченным взглядом произнёс что-то про терроризм, заложников, угон самолёта. Перегаром пахло даже через монитор. Но этот хоть руками не размахивал.

Валерий Ковалевский, полупокерного вида премьер-министр Тихановской, констатировал, что "внешнее давление нарастает, и ежедневно вводятся новые ограничения". В переводе с оппозиционного на человеческий это означает "белорусы, радуйтесь – вам будет ещё хуже". Причём эти ухудшения уровня жизни вряд ли отразятся на власти или оппозиции. Сомнительный повод радоваться.

Галерею участников фрик-шоу завершил Николай Халезин, 57-летний переросток с причёской 15-летнего недоросля. Он был представлен как "стратегический директор Creative Politics Hub", слушать этого человека уже было невозможно, поскольку всё внимание захватывала его попугайская причёска. Одна мысль не оставляла: если ЭТО отвечает за стратегию у Тихановской, то Лукашенко бояться точно нечего.

Шанс – он не получка, не аванс

Очевидно одно: нынешняя так называемая оппозиция, которая, проживая за рубежами Белоруссии, подстрекает людей получать тюремные сроки, очень отчётливо усвоила одну простую мысль о том, что арест Протасевича – это приговор всему оппозиционному движению в республике. Для них единственный шанс усидеть на западных грантах штатных "шатателей" государственного устройства Белоруссии – поднять как можно больше шума, пытаясь увести общественное внимание от показаний, которые будет давать Протасевич, и постараться вывести людей на улицы, которые, как представляется, в большинстве своём избавились от протестного морока.

Нужно отметить, что шанс у них действительно есть, и отнюдь не призрачный. В республике положение действительно очень непростое, и эту тему, безусловно, будут эксплуатировать горе-оппозиционеры, как уже эксплуатируют тему запретов на полёты авикомпании "Белавиа". Порой диву даёшься, насколько так называемая белорусская оппозиция ненавидит белорусов. Пресловутая NEXTA сегодня разразилась радостным постом:

Лукашистский самолёт Belavia Минск – Барселона с позором развернули. Сейчас он наяривает круги над Кобрином, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки.

То, что жизни людей на борту самолёта находятся в серьёзной опасности, авторов телеграм-канала не заботит. То, что действия Польши носят абсолютно незаконный характер, их заботит ещё меньше.

Дело в том, что болтовня европейских политиков разного уровня деградации – одно дело, но для запрета полётов белорусской авиакомпании должно быть принято официальное решение, одобренное Советом Европы. Его нет? Да по фигу! Самолет разобьётся? Для Европы это даже лучше! Вот он, кровавый режЫм Лукашенко!

Эта оппозиция порвалась

То, что оппозиция будет нагнетать атмосферу под лозунгом "чем хуже, тем лучше", уже очевидно, иначе через пару месяцев её будут менять на другую. То, что это её последний шанс добиться хоть каких-то результатов, тоже не вызывает сомнений. То, что это всего лишь инструмент борьбы с Александром Лукашенко, а в конечном итоге с Россией, становится всё более неоспоримым. Это враги. И война идёт на истребление.

Пока это не поймут те, кто принимает решения в наших странах, мы все в опасности. Если не физического истребления, то ментального, культурного, морального – точно. На войне нужно отбросить в сторону противоречия и разногласия, с этим как-нибудь разберёмся, если не в ходе войны, то после победы. А вот мобилизовать все усилия Союзного государства необходимо. Поодиночке пропадём.