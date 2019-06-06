Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Недельки Зеленского. Энтони Роббинс, Пеннивайз и звенящая пустота
США опять пытаются взять Мадуро на испуг (Руслан Осташко)
Путин предупредил о последствиях выпуска «огненного змея из бутылки»
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
Главная / Украина

Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

06 июня 2019, 18:39  •  113 • Украина
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что «нет никакой экономической блокады Донбасса».
 
©president.gov.ua
 

«Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.

По его словам, это «временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

По его словам, такое предложение сделал Кучма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 23:09
Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины
06 июня 2019, 00:39
Первое после смены власти в Киеве заседание контактной группы оказалось продуктивным
06 июня 2019, 12:09
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
05 июня 2019, 21:24
Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства
05 июня 2019, 19:54
Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского
06 июня 2019, 12:09
Ющенко заподозрили в причастности к растрате 540 млн гривен
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возмож...
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за воз...
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной бесе...
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени счи...
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудств...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
01 июня 2019, 15:24
Кедми в четырех пунктах описал тотальную войну против России: "Надвигается катастрофа!"
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
03 июня 2019, 12:54
Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.