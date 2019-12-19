Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сколько стоит продать Родину": Гаспарян обнародовал свежий "ценн...
СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Игорь Шишкин
Опрос показал отношение украинцев к конфликту в Донбассе
"Холодная война" WADA: Допинг-скандал с Россией вызвал один неудобный ...
Главная / Украина

Кучма заявил о намерении продолжать переговоры по обмену пленными

19 декабря 2019, 16:54  •  66 • Украина
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что переговоры по обмену пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками будут продолжены.
 
РИА Новости
 

Соответствующее заявление Кучмы у себя в Facebook привела его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем у нас есть. Среди всех проблем ситуации в Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось... Переговорный процесс продолжается», — отметил он.

По его мнению, сторонам следует провести 20 декабря конференцию по Skype по этому вопросу, чтобы до Нового года освободить людей или «хотя бы какую-то часть».

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики передать Киеву 30 человек в рамках обмена.

13 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 05:24
Контактная группа по Донбассу не смогла решить ни одну из поставленных в Париже задач
18 декабря 2019, 18:24
Кишинёв в который раз обманул Гагаузию
19 декабря 2019, 13:39
Путин заявил, что считает некорректным давать характеристики Зеленскому
19 декабря 2019, 10:24
На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
19 декабря 2019, 15:11
Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений
18 декабря 2019, 21:39
Русская рулетка сбежала на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.