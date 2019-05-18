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Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москве"
18 мая 2019, 13:24 • 36 • Политика
Бывший президент Незалежной Леонид Кучма на встрече с литовской делегацией сделал провокационное признание и заявил, что проблемы Украины связаны с тем, что её история "написана в Москве", а герои Украины "нарисованы в Москве".
Собственную версию источника проблем в Незалежной рассказал на встрече с литовской делегацией бывший президент Украины Леонид Кучма. Его слова процитировала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.
В частности, во время беседы Кучма, как это в последнее время стало можно в украинском истеблишменте, единым махом списал все проблемы страны на Россию. То же самое, напомним, в течение пяти лет своего президентства делал и уходящий глава государства Пётр Порошенко: во всех бедах Незалежной, начиная от проблем с экономикой и до войны в Донбассе, которую сам же и развязал, виноват Кремль, Москва, президент РФ Владимир Путин.
Кучма сделал весьма провокационное признание и заявил, что проблемы Украины связаны с тем, что её история "написана в Москве", а герои Украины "нарисованы в Москве".
В своих рассуждениях он напомнил и об очернении последнего русского царя Николая II в СССР, отметив, что "оценка исторических фигур меняется".
После этого экс-президент потребовал дать Украине возможность самой разобраться, кто есть кто.
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