Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С Аленой на Ибице под алкоголь: Spiegel загнал в "русскую ловушку" виц...
США не дождутся капитуляции России, а ЧФ стал лидером по новым кораблям (Геополи...
Закупят на 14 миллионов: Россия накормит венесуэльских военных сухпайками
Мечеть на Нотр-Даме и унижение курьеров Delivery (Telegram.Обзор)
Главная / Политика

Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москве"

18 мая 2019, 13:24  •  36 • Политика
Бывший президент Незалежной Леонид Кучма на встрече с литовской делегацией сделал провокационное признание и заявил, что проблемы Украины связаны с тем, что её история "написана в Москве", а герои Украины "нарисованы в Москве".
Собственную версию источника проблем в Незалежной рассказал на встрече с литовской делегацией бывший президент Украины Леонид Кучма. Его слова процитировала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.
В частности, во время беседы Кучма, как это в последнее время стало можно в украинском истеблишменте, единым махом списал все проблемы страны на Россию. То же самое, напомним, в течение пяти лет своего президентства делал и уходящий глава государства Пётр Порошенко: во всех бедах Незалежной, начиная от проблем с экономикой и до войны в Донбассе, которую сам же и развязал, виноват Кремль, Москва, президент РФ Владимир Путин.
Кучма сделал весьма провокационное признание и заявил, что проблемы Украины связаны с тем, что её история "написана в Москве", а герои Украины "нарисованы в Москве".
"Ведь все проблемы - из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои Украины были нарисованы в Москве, - отметил политик. - И когда речь идет о Бандере, то я, в общем-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами. Я не исключаю, что в разных регионах Украины могут быть свои герои".
В своих рассуждениях он напомнил и об очернении последнего русского царя Николая II в СССР, отметив, что "оценка исторических фигур меняется".
"Когда я учился в школе, мне говорили, что Николай II - кровавый царь, расстрелял 9 января людей, устроил кровавое воскресенье. Почему же тогда вы его сделали святым? - спрашивает Кучма у граждан России. - В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые - в красных. Сейчас вы перевозите из Европы прах царских генералов".
После этого экс-президент потребовал дать Украине возможность самой разобраться, кто есть кто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 14:39
Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
17 мая 2019, 17:54
Командир «Терека» назвал честью свое включение в санкционный список США
18 мая 2019, 00:24
Быстро и без бюрократии: Путин пообещал учёным новые научно-образовательные центры в регионах
17 мая 2019, 17:54
"В США не побывают, многого не потеряют": Онищенко упрекнул Америку в "алогизме"
18 мая 2019, 00:24
"Президент - клоун! Я точно смотреть буду!": Зеленскому ответили на "народное" приглашение на инаугурацию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
15 мая 2019, 23:24
«Ограничить возможности для Зеленского»: Порошенко подписал закон о государственном языке
15 мая 2019, 04:09
"Он уже мёртв": В США решили судьбу ковёрщика, из-за которого запнулся Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.