Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москве"

Собственную версию источника проблем в Незалежной рассказал на встрече с литовской делегацией бывший президент Украины Леонид Кучма. Его слова процитировала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

В частности, во время беседы Кучма, как это в последнее время стало можно в украинском истеблишменте, единым махом списал все проблемы страны на Россию. То же самое, напомним, в течение пяти лет своего президентства делал и уходящий глава государства Пётр Порошенко: во всех бедах Незалежной, начиная от проблем с экономикой и до войны в Донбассе, которую сам же и развязал, виноват Кремль, Москва, президент РФ Владимир Путин.

Кучма сделал весьма провокационное признание и заявил, что проблемы Украины связаны с тем, что её история "написана в Москве", а герои Украины "нарисованы в Москве".

"Ведь все проблемы - из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои Украины были нарисованы в Москве, - отметил политик. - И когда речь идет о Бандере, то я, в общем-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами. Я не исключаю, что в разных регионах Украины могут быть свои герои".

В своих рассуждениях он напомнил и об очернении последнего русского царя Николая II в СССР, отметив, что "оценка исторических фигур меняется".

"Когда я учился в школе, мне говорили, что Николай II - кровавый царь, расстрелял 9 января людей, устроил кровавое воскресенье. Почему же тогда вы его сделали святым? - спрашивает Кучма у граждан России. - В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые - в красных. Сейчас вы перевозите из Европы прах царских генералов".

После этого экс-президент потребовал дать Украине возможность самой разобраться, кто есть кто.