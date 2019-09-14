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Кучма считает, что Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РФ

14 сентября 2019, 08:54  •  72 • Украина

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма опасается, что на предстоящем саммите "нормандской четверки" лидеры Франции и Германии окажут давление на президента Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве. Такими опасениями Кучма поделился в опубликованном в пятницу интервью американскому информационному агентству Associated Press.

"У меня осталось немного надежд", - посетовал Кучма, отвечая на вопрос о его ожиданиях на благополучный исход саммита "нормандской четверки". "Зеленскому придется очень нелегко - он будет один против трех", - продолжил он.

Кучма, как пишет AP, выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии на этой встрече будут оказывать давление на президента Украины, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, в том числе одобрить план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева. Зеленский заявил в пятницу, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.

Украину просят дать согласие "на все требования Москвы", в том числе на предоставление особого статуса Донбассу, информировал Кучма. Он заверил в приверженности Украины минским соглашениям. "Давайте выполним минские соглашения. На первом месте стоит безопасность. Нужно отвести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, а затем мы проведем свободные выборы", - сказал глава украинской делегации в контактной группе.

Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу заявил журналистам, что саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре, дату, возможно, определят после встречи контактной группы 18 сентября.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагает не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление конституционной реформы на Украине, в результате которой отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления.

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