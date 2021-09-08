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Кучма: Россия наступает — Запад пятится

08 сентября 2021, 01:50  •  99 • Украина

Второй президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма опасается, что из-за действий России мировые принципы ядерного сдерживания могут оказаться под угрозой. Об этом он сказал в интервью журналу Ukraine to NATO, отвечая на вопрос, какие главные вызовы сейчас стоят перед Украиной.

Он подчеркнул, что в период холодной войны и после нее ядерное оружие было не столько орудием для взаимного уничтожения, сколько «предохранителем конца света» — государства не осмеливались «делать то, что нельзя», потому что знали, что в ответ противник применит ядерное оружие.

«Угроза в том, что в любой момент это может кончиться. Все эти годы действовали жесткие правила игры, которые никто не нарушал. Но теперь появился игрок совершенно нового типа. Это Россия Путина. Она постоянно испытывает Запад на податливость, она каждым следующим шагом тестирует его на глубину нарушения правил, которую он ей позволит. И она действует достаточно успешно. Я могу привести только один пример, когда Россия отступила, — это Тузла (конфликт между Украиной и Россией по поводу принадлежности острова Тузла в 2003 году. — прим. РВ).

После этого она идет только вперед. Может, еще не на максимальной скорости, но почти не тормозя, потому что не встречает препятствий», — сказал Кучма.

Он привел в пример конфликты в Южной Осетии, Абхазии, присоединение Крыма, войну на Донбассе, ряд приписываемых России инцидентов вроде отравления Скрипалей и подчеркнул, что не может себе представить, чтобы во время холодной войны хотя бы один пункт из этого списка прошел Советскому Союзу безнаказанно.

«Сейчас не так. Россия авторитарная и консолидированная — Запад с трудом собирается вместе в поисках консенсуса. Россия пугает — Запад боится. Россия наступает — Запад пятится. Если и существует какая-то „красная линия”, то с каждым новым шагом России она отодвигается вглубь.

Россия уже вслух говорит о возможности и оправданности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Я боюсь, что так и ядерное сдерживание может оказаться под вопросом», — подчеркнул экс-президент.

По его мнению, теперь может воцариться принцип «сдерживания наизнанку», при котором Россия делает все, что хочет, потому что знает, что ядерное оружие в ответ все равно не применят.

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