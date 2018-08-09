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Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания Донбассу

09 августа 2018, 22:09  •  59 • Украина
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.

Он также считает, что порядок пунктов в Минских соглашениях не отвечает реальному порядку действий, которые необходимо предпринять.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские власти «обещают и обманывают откровенно и цинично».

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