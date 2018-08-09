|
Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания Донбассу
09 августа 2018, 22:09 • 59 • Украина
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни в Донбассе.
РИА Новости
«Украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.
Он также считает, что порядок пунктов в Минских соглашениях не отвечает реальному порядку действий, которые необходимо предпринять.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские власти «обещают и обманывают откровенно и цинично».
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
04 августа 2018, 13:54
|
04 августа 2018, 17:09
|
09 августа 2018, 09:25
|
09 августа 2018, 08:54
|
03 августа 2018, 23:24
|
08 августа 2018, 07:24
|
03 августа 2018, 07:10