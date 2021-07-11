Кучма признался в величайшем обмане. Гордон в восхищении: "Лучший президент!"

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему восхищается президентом Леонидом Кучмой.

Пропагандист из Украины Дмитрий Гордон считает Леонида Кучму лучшим президентом Украины за всю её историю. Так Гордон ответил тем, кто обвиняет Кучму в формировании олигархической системы в стране, которая существует и сейчас.

"Я бы просил всех - не трогайте Кучму. Он по факту лучший президент Украины, если бы не Кучма, то Украины сегодня не было бы. Думаю, что многим сегодняшним министрам Леонид Данилович не доверил бы мыть полы в своей приёмной", - заявил Гордон в телешоу.

При этом Гордон подчеркнул, что поддерживает усилия президента Владимира Зеленского в попытке деолигархизации страны. Журналист считает, что "Украине "крайне важно и крайне нужно" забыть, кто такие олигархи, передаёт "Антифашист".

Ранее Царьград сообщал, что Леонид Кучма заявил об обмане украинцев. Он отметил, что накануне распада СССР украинцам рассказывали, что они кормят всю Россию, однако не указывали, что все украинские товары производятся с помощью газа и нефти, которые Украине продавали дешевле чая и воды.