Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кучма признался, что украинцев обманули рассказами о том, что Украина кормит Россию.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинцев обманули рассказами о том, что они якобы кормят всю Россию. На самом деле от них скрыли очень важную деталь.

Кучма отметил, что за независимость всегда приходится платить. И самую большую цену всегда платит народ. В случае с Украиной народ был обманут. Ему говорили, что Украина кормит всю Россию. Но при расчётах произведённые на Украине товары считали по мировым ценам, а товары из России - по внутренним.

Мы провели экономические исследования, которые показали негативный результат, ведь раньше газ и нефть нам обходились дешевле чая, дешевле простой воды...

- признался Леонид Кучма.

Напомним, что до сих пор значительную часть бюджета Украины составляют доходы от транзита газа из России. Однако с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию и Германию напрямую, Незалежная грозит лишиться основного источника доходов.