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Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией

11 июля 2021, 02:15  •  49 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кучма признался, что украинцев обманули рассказами о том, что Украина кормит Россию.
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинцев обманули рассказами о том, что они якобы кормят всю Россию. На самом деле от них скрыли очень важную деталь.
Кучма отметил, что за независимость всегда приходится платить. И самую большую цену всегда платит народ. В случае с Украиной народ был обманут. Ему говорили, что Украина кормит всю Россию. Но при расчётах произведённые на Украине товары считали по мировым ценам, а товары из России - по внутренним.
Мы провели экономические исследования, которые показали негативный результат, ведь раньше газ и нефть нам обходились дешевле чая, дешевле простой воды...
- признался Леонид Кучма.
Напомним, что до сих пор значительную часть бюджета Украины составляют доходы от транзита газа из России. Однако с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию и Германию напрямую, Незалежная грозит лишиться основного источника доходов.

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