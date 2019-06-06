Кучма опомнился спустя 5 лет: "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ"

Спустя 5 лет переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе представитель Киева и экс-президент Украины Леонид Кучма внёс "революционное предложение". Он заявил, что нужно запретить сторонам конфликта "стрелять в ответ", а также наложить запрет на обстрел школ и детских садов.

"Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введён запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов", - цитирует пресс-служба администрации президента Украины слова Кучмы.

Напомним, что экс-президент Украины представлял Киев на переговорах в Минске по Донбассу последние 5 лет. За это время выполнение плана по мирному урегулированию, который записан в Минских соглашениях, не сдвинулось ни на йоту. Осенью 2018 года Кучма ушёл с поста представителя Киева, но был возвращён на ту же самую должность уже в начале июня 2019 года.