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Кучма опомнился спустя 5 лет: "Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ"

06 июня 2019, 22:09  •  69 • Политика
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кучма внёс предложение "запретить стрелять в ответ" в Донбассе.
Спустя 5 лет переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе представитель Киева и экс-президент Украины Леонид Кучма внёс "революционное предложение". Он заявил, что нужно запретить сторонам конфликта "стрелять в ответ", а также наложить запрет на обстрел школ и детских садов.
"Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введён запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов", - цитирует пресс-служба администрации президента Украины слова Кучмы.
Напомним, что экс-президент Украины представлял Киев на переговорах в Минске по Донбассу последние 5 лет. За это время выполнение плана по мирному урегулированию, который записан в Минских соглашениях, не сдвинулось ни на йоту. Осенью 2018 года Кучма ушёл с поста представителя Киева, но был возвращён на ту же самую должность уже в начале июня 2019 года.

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