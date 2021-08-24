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Кучма объявил идею "анти-Россия" угрозой для Украины

24 августа 2021, 19:55  •  149 • Политика
Леонид Кучма. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-лидер страны предложил соотечественникам решить для себя вопрос, в какую из "европ" они хотят интегрироваться
Для Украины губителен путь просто стараться строить из себя "анти-Россию", поскольку нельзя успешно развиваться исключительно на основе негатива. Об этом заявил второй президент Незалежной Леонид Кучма в своей колонке для украинского издания "Левый берег", посвященной Дню независимости страны.
Бывший лидер нации и автор книги "Украина – не Россия" попытался прокомментировать нашумевшую июльскую статью президента РФ Владимира Путина, в которой он описал, как Запад методично создавал из соборной плацдарм против российского государства. В результате нынешние украинские власти осуществляют иностранный проект, который угрожает россиянам и с котором не согласны миллионы украинцев.
"Это действительно угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы "не как у них". Отражение не живет самостоятельной жизнью", – написал Леонид Макарович.
Он подчеркнул, что украинцы должны ответить себе на вопрос, куда же идет страна.
"Украина – это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из "европ", на которые политически и ментально сегодня делится Евросоюз?" – вопрошает и сам пан Кучма.
По его мнению, самый верный способ – это оставаться собой, а именно – Украина должна быть "единственной, самостоятельной, независимой".
Ранее сегодня на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия Дня незалежности в Киеве, действующий президент страны Владимир Зеленский прослезился, сообщает "Общественная служба новостей". Это произошло в момент, когда по ходу постановки маленькая девочка пробежала под государственным флагом на площади и подбежала с цветами в военнослужащему.
Кроме того, пан Зеленский толкнул длинную речь, в которой сделал несколько вольную интерпретацию истории страны, особенно в части Российской Империи, когда еще не было никакой Украины. И благополучно забыл про четвертого лидера нации Виктора Януковича, свергнутого в результате госпереворота в 2014 году.

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