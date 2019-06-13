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Кучма обсудил с главой ОБСЕ «хлебное перемирие» в Донбассе

13 июня 2019, 19:39  •  59 • Украина
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.
 
РИА Новости
 

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«От имени ОБСЕ и от имени Словакии Мирослав Лайчак приветствовал решение Леонида Кучмы возглавить украинскую делегацию... Стороны подтвердили безальтернативность минских договоренностей и вполне согласились относительно первоочередности выполнения именно блока безопасности этих соглашений. В этом контексте обсудили ход подготовки к так называемому «хлебному перемирию», — указала она.

Олифер добавила, что стороны выразили сожаление в связи со срывом разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Ранее Полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов не исключил, что новое соглашение о прекращении огня в Донбассе может быть подписано 19 июня.

10 июня Грызлов и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявили, что Украина сорвала процесс отвода сил из Станицы Луганской. 

Подробнее — в материале RT.

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