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Кучма обсудил с главой ОБСЕ «хлебное перемирие» в Донбассе
13 июня 2019, 19:39 • 59 • Украина
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.
РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
«От имени ОБСЕ и от имени Словакии Мирослав Лайчак приветствовал решение Леонида Кучмы возглавить украинскую делегацию... Стороны подтвердили безальтернативность минских договоренностей и вполне согласились относительно первоочередности выполнения именно блока безопасности этих соглашений. В этом контексте обсудили ход подготовки к так называемому «хлебному перемирию», — указала она.
Олифер добавила, что стороны выразили сожаление в связи со срывом разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
Ранее Полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов не исключил, что новое соглашение о прекращении огня в Донбассе может быть подписано 19 июня.
10 июня Грызлов и глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявили, что Украина сорвала процесс отвода сил из Станицы Луганской.
Подробнее — в материале RT.
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