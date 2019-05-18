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Кучма об истории Украины: Опять рука Москвы

18 мая 2019, 23:09  •  87 • Политика
Бывший президент Украины Леонид Кучма наконец нашёл настоящего виновника проблем Незалежной. Конечно же, во всём виноваты русские. На сей раз дело в том, что украинская история «оказалась написана в России». И в этом вся беда
Автор:
Полонский Андрей
Своё восхитительное заявление Леонид Данилович сделал в беседе с литовскими журналистами. Это вполне понятно и исторически обосновано. Ведь именно в состав Речи Посполитой, единого государства Литвы и Польши, входила в Средние века нынешняя Украина. Именно литовцы и поляки угнетали крестьян Малороссии. Именно против них восстали казаки Богдана Хмельницкого.
Так что г-н Кучма чётко определил свою позицию в давнем споре «славян между собою». Литовским журналистам бывший президент сказал буквально следующее:
Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве. И когда речь идёт об Бандере, то я, в общем-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами.
В конце концов, бог с ним, с Бандерой. Если полякам и литовцам приятно слушать добрые слова о человеке, вдохновившем Волынскую резню, то помешать им в этом мы никак не можем. Пусть наслаждаются.
Однако остальную «свою историю», отдельную от России, нынешние украинские деятели давно написали сами. Работа эта началась ещё в XIX веке под пристальной опекой австро-венгерской разведки, продолжалась в украинской эмиграции, кровно связанной с тем же Бандерой и его Организацией украинских националистов, и вовсю развернулась в Киеве, Львове и других городах и весях с первых дней незалежности.
Так что не стоит лукавить. Украинская версия истории якобы совершенно отдельного и никак не связанного с Россией и русскими украинского народа уже написана, и её выводы впечатляют.
От Ромула до наших дней
Разумеется, с точки зрения украинского националистического сознания, украинцы чуть ни не самый древний народ на земле. Ведь это именно они создали Трипольскую земледельческую культуру, которая существовала в междуречье Днепра и Дуная где-то между 5500 и 2500 гг. до н.э. Украинских националистических деятелей нисколько не смущает, что даже самая идея Трипольской культуры и её датировки долгое время вызывали сомнения у серьёзных историков. Эти деятели ничтоже сумняшеся говорят о трипольцах как об украинцах, ну и дело с концом.
Тем более украинцами были знаменитые «скифы-пахари», в своё время открытые академиком Б. А. Рыбаковым. Само существование этих скифов-земледельцев тоже ставилось под серьёзное сомнение в конце прошлого века, да и их украинская идентификация годится только для анекдотов. В лучшем случае для фэнтези. Но кого это может смутить, когда речь идёт о национальной идентичности.
Фото: Nidvoray/shutterstock.com
Киевская Русь в рамках этой логики совершенно естественно трактуется как национальное украинское государство, не имеющее никакого отношения к России и великороссам. Тот факт, что киевская династия пришла из Старой Ладоги и Новгорода, а киевский престол при Владимире и Ярославе Мудром объединял территории от Чудского озера до Великой Перми, от Карпат до Волги, уже никого не интересует.
Украина, и всё тут. Окраина то есть.
Россия как вечный враг
В этих обстоятельствах немудрено, что Россия в украинских учебниках описывается как вечный враг украинского народа. Поход князя Андрея Боголюбского на Киев – вот она, первая русско-украинская война.
О запорожском казачестве мы и говорить не станем. Эту вольницу украинофилы рассматривают как прообраз «демократического государства» и, главное, естественного врага России. О глубоком понимании православного единства у запорожских казаков, разумеется, в этих книгах нет ни слова.
Если бы рассказать о такой трактовке событий знаменитому киевскому просветителю XVII века митрополиту Петру Могиле, он бы точно из могилы восстал, чтоб вразумить зарвавшихся «самостийников». К сожалению, нет такого средства.
Естественно, Переяславская рада прочитывается в рамках этой концепции как «трагедия» и ошибка «украинской державы», а гетман Мазепа и шведский король Карл XII – борцами за свободу украинского народа. Пушкинская «Полтава» на нынешней Украине едва ли не самая крамольная книга, а Батуринская битва, в результате которой Меншиков взял столицу Мазепы, есть величайшая национальная трагедия.
Батуринская крепость. Фото: byvalet/shutterstock.com
Далее, как говорится, везде. Через угнетение украинского народа в XVIII и XIX веках к Голодомору в веке ХХ. Как будто только русские помещики владели украинскими крестьянами, а от голода русские в годы коллективизации не умирали.
Напрасные старания
Так что Леонид Данилович Кучма напрасно изволит беспокоиться. Украинские националистические историки уже давно написали свою историю Малой Руси, стремясь максимально разделить и поссорить наши народы и наши семьи. Только впустую эти господа стараются. Пройдёт несколько десятилетий, сменится одно-два поколения, и всё встанет на свои места. Слишком многое нас объединяет – общее прошлое, одна вера, одна земля с её городами и сёлами, в конце концов, память и культура – при всех различиях традиций, диалектов и говоров.
Не станем отрицать, на наших глазах украинскому народу в полноте его исторического самосознания наносится колоссальный ущерб, залечивать раны будет совсем непросто. И забывать о тех, кто это делал, и о том, как это делалось, не стоит.
Это всем нам очень серьёзный урок на будущее.

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