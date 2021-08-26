Кучма назвал Путина главным объединителем Украины

Леонид Кучма. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Незалежный убежден, что страна сплотилась из-за мифической агрессии России

Украинские политики продолжают раздувать истерию вокруг выдуманной ими же войны с нашей страной. Дошло до того, что некоторые даже пытаются найти позитивные последствия такого страшного события как ожесточенное "противостояние" с Россией. Например, бывший главнокомандующий Незалежной Леонид Кучма считает, что именно мы помогли украинскому народу объединиться.



Точнее, главную заслугу в этом деле именитый украинец возложил на российского лидера Владимира Путина. В своей статье для местного издания "Левый берег" Кучма уделил особое внимание нашему президенту.

Там он подробно расписал, почему считает Владимира Владимировича объединителем украинского народа. В фантазиях бывшего главы Незалежной мифическая российско-украинская война уже унесла жизни тысяч человек. Именно тяжелые лишения и общая борьба якобы заставили украинцев сплотиться, передает слова политика-выдумщика издание URA.RU.

Кучма также пафосно добавил: он и в "страшном сне не мог представить", что именно глава России поможет незалежным сомкнуть свои ряды.

Кстати, бывший украинский лидер полагает, что для его родины губителен путь, на котором она просто будет стараться строить из себя "анти-Россию". Высокопоставленный политик считает необходимым решить, в какую из "европ" хочет встроиться Украина.