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Кубанский кризис: правительство Ставрополья отправили в отставку

15 марта 2021, 14:20  •  21 • Политика
Правительство Ставропольского края по решению губернатора Владимира Владимирова отправлено в отставку в понедельник, 15 марта. Чиновники продолжат работать с приставкой «и.о.», пока в их отношении будут проводить антикоррупционную проверку. Поводом для таких мер стали задержание и арест заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева — его обвиняют в получении многомиллионных взяток при строительстве медицинских учреждений, в том числе детской больницы. Подробности — в материале «Известий».
Члены правительства Ставропольского края с сегодняшнего дня работают с приставкой «и.о.» — губернатор Владимир Владимиров отправил кабмин в отставку. О таком решении глава региона сообщил в своем Instagram.

Отделить честных от нечестных

Поводом для решительных кадровых мер стало задержание и арест зампредседателя регионального кабмина Александра Золотарева — его подозревают в получении многомиллионных взяток за покровительство при реализации госконтрактов на строительство целого ряда медицинских учреждений.
По словам Владимирова, «ситуация экстраординарная и требует решительных действий». «Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать, — подчеркнул губернатор. — Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди».
Глава региона отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, он будет «принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами». «Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства», — добавил губернатор Ставрополья.

По линии здравоохранения

О задержании 47-летнего Александра Золотарева Следственный комитет объявил 12 марта. Позднее чиновника арестовали сроком на два месяца.
Золотарева, пришедшего на работу в органы власти из банковского сектора, подозревают во взяточничестве. По предварительным данным, общая сумма взяток составила более 60 млн рублей. Следователи уточнили, что чиновника задержали в аэропорту при попытке скрыться.
Задержание зампредседателя Правительства Ставропольского края
Фото: youtube.com/@Следственный комитет Российской Федерации
Как отмечают в СК, в декабре 2017 года в сговоре с замещaвшим должность первого зaмминистрa строительствa и архитектуры крaя Алексеем Когaрлыцким предположительно получил 2,5 млн рублей от представителя aкционерного обществa зa покровительство при реaлизации госконтракта по строительству нового корпуса крaевой детской клинической больницы. В следующем году с тем же Когарлыцким он якобы получил от представителя той же фирмы еще более 15,5 млн рублей — за покровительство при выполнении госконтракта на сооружение лечебно-диaгностического корпусa крaевого клинического кaрдиодиспaнсера в Стaврополе.
«Сотрудничество» чиновников и бизнеса продолжалось и в 2019 году. Тогда Золотaрев и Когaрлыцкий предположительно получили от компании уже более 45 млн руб. По информации следователей, такой откат достался им за помощь с госконтрaктом по строительству лечебно-диaгностического корпуса крaевого клинического онкодиспaнсера.

«Строили мы, строили...»

Ни СМИ, ни официальные структуры пока не дают каких-либо сведений о роли — если она была — Алексея Когарлыцкого в задержании вице-председателя правительства Края. Когарлыцкий, «доросший» до должности министра строительства и архитектуры Ставрополья, был задержан в ноябре 2019 года.
Алексей Когарлыцкий
Фото: Instagram.com/@kogarlickiy
В общей сложности против бывшего чиновника возбуждено семь уголовных дел. Так, по версии следователей, в 2019 году он получил 1 млн рублей от посредника. За эти деньги он якобы должен был помочь в узаконивании самостроя — многоэтажного офисного здания с автомойкой.
Подозревали его и в том, что в 2017–2018 годах он подписал несколько справок о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта «Легкоатлетический манеж» и об оплате работ и стройматериалов. Фактически монтажные работы при этом не проводились, а стоимость материалов была завышена. Причиненный государств ущерб оценили более чем в 14 млн рублей.

В топе коррупционного антирейтинга

Ставропольский край входит в число лидеров среди российских регионов по количеству выявленных в прошлом году случаев взяточничества. Соответствующими оценками в беседе со СМИ в начале марта поделился начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
По словам представителя надзорного ведомства, возглавила антирейтинг Москва. За ней следуют Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край. Меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
Фото: Depositphotos
По оценке Балдина, в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», где принимают важные с экономической точки зрения решения, где находятся крупные промышленные центры. «Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой, — уточнил представитель Генпрокуратуры. — Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению».

«Половина старых кадров останется»

Отставка регионального правительства после ареста вице-премьера — это «абсолютно обоснованное решение», которое еще и было реализовано в кратчайшие сроки, считает политолог Дмитрий Фетисов. «Губернатор Владимиров понимает, что эта ситуация бьет по имиджу края и правительства. Он пытается минимизировать риски и принимает лучшее решение из всех возможных, которое можно принять в этом случае», — отметил эксперт в интервью «Известиям». «Если раньше Владимиров оставался над схваткой в ситуации с Золотаревым, то сейчас он протягивает руку силовикам, делая всё возможное, чтоб такие ситуации не повторялись», — полагает он.
В свою очередь, политолог Евгений Сучков указывает на то, что «у губернатора есть не больше двух недель на формирование нового правительства». В беседе с «Известиями» он предположил, что «минимум половина старых кадров, конечно, останется», поскольку доступ к финансовым потокам есть «у достаточно ограниченного числа людей из регионального кабмина».

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