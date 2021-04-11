Кубань - не предел мечтаний. Украинцы позарились на земли Белоруссии и Молдавии

Украинские националисты уже давно объявляют о своих правах на русскую Кубань, однако это не предел их мечтаний. Они позарились на земли Белоруссии и Молдавии.

Националисты считают исконными украинскими землями белорусское Полесье. Эти территории входили в состав так называемой Украинской народной республики, которую сформировали в 1918 году. Споры о границах продолжались между УНР и Белоруссией до 1920 года, когда данные части Полесья присвоила себе Польша и перераспределила всё по-новому. Но через 20 лет советская власть снова перекроила границы, и Северное Полесье с Брестом осталось за Белоруссией.

И сегодня на Украине вновь поднимают вопрос о том, чтобы "вернуть" эти земли, пусть и не на официальном уровне.

Аналогичные претензии украинцы имеют к Молдавии. В 1924 году была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика, которая входила в состав УССР. В понимании нынешних националистов, это делает МАССР украинскими землями. Отметим, что Молдавская республика существовала в составе Украинской около 20 лет. В 1940 году СССР создал самостоятельную Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, передав ей часть территорий МАССР, отмечает канал "Исторический понедельник".

Отметим, что вновь созданной Молдавской ССР была передана лишь небольшая часть автономной Молдавской республики - в основом нынешнее Приднестровье. Остальные земли остались в составе Одесской области.