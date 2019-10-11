Куба продолжает плавный уход от коммунизма: Мигель Диас-Канель стал президентом

Как сообщается в Twitter ассамблеи, результаты голосования объявила председатель Национального избирательного совета Алина Бальсейро. В соответствии с ними на пост президента республики избран Мигель Диас-Канель Бермудес.

Пост вице-президента занял Сальвадор Вальдес Меса. По новой конституции Кубы президент является главой государства, а также верховным главнокомандующим и главой Совета национальной обороны. Президент вправе предлагать национальной ассамблее народной власти и государственному совету кандидатов в премьер-министры и главы отдельных министерств, а также кандидатов на пост председателя народного верховного суда, генерального прокурора республики и председателя Национального избирательного совета.

На прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны. В числе основных изменений - частичное признание частной собственности, отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьера, а также ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками.