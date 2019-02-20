Куба обвинила Трампа в клевете из-за событий в Венесуэле

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил президента США Дональда Трампа в клевете из-за его утверждения, что в Венесуэле якобы присутствуют военные с Острова Свободы.

Поводом для подобных обвинений стало недавнее заявление хозяина Белого дома касательно того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы контролируется кубинскими военными. Напомним, что данную позицию Дональд Трамп озвучил накануне в ходе своего выступления в Майами в Международном университете штата Флорида.

Бруно Родригес отметил, что в Венесуэле нет кубинских военных, и потребовал от Вашингтона предоставить доказательства обвинений, сделанных первым лицом американского государства.

Напомним, что в январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо провозгласил себя новым президентом Боливарианской республики. Вскоре политические амбиции Гуайдо поддержали в США и ряде других стран.

В настоящее время США и их союзники планируют доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи, которую официальный Каракас отказался принять.

"Обвинения президента США в том, что Куба "располагает частной армией" в Венесуэле, являются необоснованными. Мы требуем представить доказательства и отвергаем эту клевету самым решительным и категоричным образом", — заявил глава кубинского МИД.