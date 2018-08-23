Куба может отдать иностранным корпорациям железные дороги

Куба впервые за 60 лет допустит иностранные компании к управлению железными дорогами, которые были национализированы.

Стало известно о том, что Остров Свободы впервые за долгие 60 лет разрешил управлять железными дорогами иностранным компаниями. Об этом сообщает издание Granma.

Согласно новому закону, который вступит в силу в сентябре этого года, к железнодорожному транспорту будут применяться новые правила. По словам кубинского Министерства транспорта, данный документ разрешает управлять железной дорогой полностью или частично нескольким железнодорожными операторам. При этом отмечается, что оператором может быть физическое лицо из-за границы.

Что касается требований к полотну, составам, то здесь в Минтранспорта отметили, что новые нормативы будут еще более строгими, чем раньше. В настоящее время управление дорогами осуществляет кубинский Союз железных дорог.