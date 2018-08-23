Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вдохновленный Трампом Порошенко выпустил в Twitter сразу 12 заявлений
К 10-летию признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами
Австралия рискует лишиться премьер-министра: Тернбулл заявил о возможном уходе
Идеи Навального убивaют / Реальная история (Smile Face)
Главная / В мире

Куба может отдать иностранным корпорациям железные дороги

23 августа 2018, 11:24  •  51 • В мире
Куба впервые за 60 лет допустит иностранные компании к управлению железными дорогами, которые были национализированы.
Стало известно о том, что Остров Свободы впервые за долгие 60 лет разрешил управлять железными дорогами иностранным компаниями. Об этом сообщает издание Granma.
Согласно новому закону, который вступит в силу в сентябре этого года, к железнодорожному транспорту будут применяться новые правила. По словам кубинского Министерства транспорта, данный документ разрешает управлять железной дорогой полностью или частично нескольким железнодорожными операторам. При этом отмечается, что оператором может быть физическое лицо из-за границы.
Что касается требований к полотну, составам, то здесь в Минтранспорта отметили, что новые нормативы будут еще более строгими, чем раньше. В настоящее время управление дорогами осуществляет кубинский Союз железных дорог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 19:09
В США против Трампа ввели «музыкальные санкции»
23 августа 2018, 11:24
Куба может отдать иностранным корпорациям железные дороги
22 августа 2018, 12:24
«Инструмент дисциплинирования»: чем грозит Трампу признание виновности Манафорта и Коэна

22 августа 2018, 19:09
Гражданин России попытался вброд переправить группу вьетнамцев в Литву
23 августа 2018, 01:24
«Малые шаги в достижении большой цели»: что стоит за военным сближением Китая и Индии
23 августа 2018, 08:09
В Аргентине сенаторы разрешили обыскать дома экс-президента
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 августа 2018, 00:09
Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
18 августа 2018, 15:54
Урок «Механика Погодина»
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
17 августа 2018, 12:24
От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.