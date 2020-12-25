Ку-клукс-кланов было три: Как менялась Америка и её экстремисты

Автор:

Михаил Мельников

Первый ку-клукс-клан. Месть обречённых

Из рассказа Конан Дойла большинство из нас знают, что слово "ку-клукс-клан" – звукоподражание, лязг затвора винтовки. Возможно, эта ассоциация и имела место, но в качестве второстепенного значения, а основой названия стало греческое слово κύκλος – "круг" (английское "клан" переводить давно не надо). "Клан круга" с двух полюсов Европы – это вполне укладывалось в общую стилистику отцов-основателей ку-клукс-клана. К тому же ещё до войны на Юге существовали "Рыцари золотого кольца" – вероятно, "круг" подчёркивал преемственность с этой организацией.

Основали ККК в конце 1865 года не невежественные дикари-убийцы, а образованнейшие люди своего времени, которым пришлось пойти на войну с Севером, они её проиграли, но не могли бессильно наблюдать, как их родной Юг постепенно переходит в руки "саквояжников" с Севера и последовавших за ними чернокожих республиканцев.

Романтики там было – мама не горюй. Изначально ку-клукс-клан – это "невидимая империя Юга" под руководством Великого мага, вокруг него Совет гениев, во главе подразделений каждого штата (простите, "королевства") – не менее как Великий дракон, управляющий Великими тиранами и окружающими их Фуриями. Согласитесь, необычная структура для кровожадных погромщиков. Впрочем, рядовых членов клана не без оснований называли Вампирами.

Вскоре даже все низовые ячейки обзавелись пышными названиями, но уже не столько для красоты, сколько из вполне практических соображений: сам ку-клукс-клан категорически не приветствовался властью, поэтому даже при поимке с поличным назвать себя членом какой-нибудь "ложи белой розы" было куда безопаснее. В 1871 году вашингтонские власти и вовсе поставили ку-клукс-клановцев вне закона – у них отобрали право на личную неприкосновенность.

Чтобы помешанная на юриспруденции Америка пошла на такой шаг, требовались очень веские основания. Что ж, их было предостаточно. Члены клана распространяли среди суеверного чёрного населения слухи о том, что ночные всадники в белых балахонах – призраки погибших солдат Конфедерации, но убивали эти призраки – на зависть настоящим солдатам. Иногда, демонстрируя остатки былого благородства, жертв сперва предупреждали (например, подбрасывая воспетые Конан Дойлом апельсиновые зёрнышки), но чаще всего уничтожали без лишних разговоров.

Сколько на этой организации крови?

В 1880 году в Конгрессе прозвучала внушительная цифра – "130 тысяч убитых только по политическим мотивам", но учитывая количество населения того времени, она кажется сильно завышенной: так, общие потери в Гражданской войне составили около миллиона человек. А тут получается, что ку-клукс-клановцы в активный период своей деятельности убивали в среднем по 130–150 человек в день – даже в масштабах США это выглядит преувеличением.

К слову, очень много пишут о злодействах ку-клукс-клана и очень мало, практически никогда – о терроре победителей, который начался после капитуляции южан. Может быть, именно поэтому так популярен роман "Унесённые ветром", где эта тема хоть как-то поднимается. Между тем от чьих рук в той послевоенной смуте погибло больше людей – сложный вопрос, задавать который в США сейчас категорически запрещено.

Интересно складывается жизнь! Россия как-то пережила непримиримость Гражданской войны, и, как писал замечательный писатель Юрий Бригадир, "внук красного командира будет гордиться, что он внук красного командира. А внук белого офицера будет гордиться, что он внук белого офицера. Эти два внука будут друзья – не разлей вода". Снесли немного "красных" памятников, поставили немного "белых" – стали чуть ближе если не к единству, то хотя бы к равновесию. В США же, даром что война закончилась на полвека с гаком раньше, сейчас идёт пересмотр всех этих событий – пересмотр с песнями и плясками на гробах, с уничтожением памятников и откровенным глумлением потомков победителей над памятью о побеждённых.

Всё это ни в коей мере не обеляет ку-клукс-клан, который, как ни смотри на историю, был не столько отрядами самообороны, сколько агрессивной террористической организацией, действовавшей в формально мирное время.

Последним руководителем первого клана был Натаниэль Форрест, за время Гражданской войны дослужившийся от рядового до генерала. Простоватый служака сменил на посту Великого мага кого-то из романтиков-основателей, трезво оценил ситуацию и вскоре распустил общество, члены которого предпринимали дальнейшие вылазки уже самостоятельно. Как единая террористическая сила первый ку-клукс-клан существовал не более трёх лет.

Второй ку-клукс-клан. Мораль с кулаками

В 1915 году клан пережил второе рождение, а причиной этого стало высокое искусство. Книги Томаса Диксона "Член клана" и "Пятна на шкуре леопарда" особого внимания не привлекли, но фильм Дэвида Гриффита "Рождение нации" – это совсем другое дело! Настоящая апология белых романтиков, защищающих свою землю от бесчинствующих чёрных варваров, до сих пор является обязательной к изучению для будущих режиссёров по всему вменяемому миру. В Белом доме был устроен отдельный просмотр для высших сановников, и президент Вудро Вильсон, по преданию, сказал: "Жаль, что всё это – ужасная правда". Сам Вильсон позднее публично отказался от этих сказанных в узком кругу слов и заявил, что терпеть не может этот фильм.

Что ж, пост президента и репутация умиротворителя Европы требуют жертв: уже тогда, век назад, открытый расист не мог бы создать Лигу наций. Уроженец Виргинии, сын пламенного южанина, капеллана в армии конфедератов, Вильсон и через полвека прекрасно помнил, как победители-северяне осваивали захваченные земли. Интересно, что к тому моменту уже начался обмен идеологиями между Демократической (юг) и Республиканской (север) партиями – сейчас мы видим, как наследники южан избираются в президенты, стоя на одном колене перед своими бывшими рабами, а освободившие этих рабов северяне-республиканцы получают клейма расистов.

После первых же показов "Рождения нации" второй ку-клукс-клан был зарегистрирован в качестве легальной организации – интересно (и отчасти подтверждает предположение о двуличии Вильсона), что ему позволили использовать атрибутику первого, а двое из первых 36 членов когда-то были "вампирами" в первом ККК. В те годы мир был в чём-то здоровее: ещё не начался парад обид на графические условности, людей судили по делам, а не по рисункам.

Кстати, об атрибутике. Именно второй клан стал использовать горящий латинский крест (символ католицизма) как зловещую угрозу своим врагам. Похоже, что эта идея впервые появилась в литературе, эффектно перешла оттуда в "Рождение нации", а потом, в свою очередь, воплотилась в реальных факельных шествиях. Которые, кстати, скопировали себе германские нацисты, а у них – их современные балтийские и украинские последователи. История тем и интересна, что одно цепляется за другое, и ниточка от каких-то далёких событий с чужого континента очень легко разматывается до нашей повседневной реальности.

Второй клан, просуществовавший почти до конца Второй мировой, был не столько расистским, сколько националистическим и религиозным. К евреям, католикам, азиатам и коммунистам члены этой организации относились не лучше, чем к чёрным, а две трети лидеров ку-клукс-клана тогда были протестантскими священниками. Цели общества его первый Великий маг Джозеф Симмонс определил так:

Оградить святость дома и целомудрие женщины; поддерживать превосходство белых; через возвышенные ритуалы прививать высокую духовную философию; преданно и деятельно сохранять, защищать и поддерживать отличительные институты, права, привилегии, принципы и идеалы чистой Америки.

Это был самый долгий и успешный клан – в первую очередь из-за своей относительной мягкости. У второго ККК не было террористического крыла, убийства были скорее исключениями в его деятельности. Но, исповедуя ультраконсервативные ценности, рядом с которыми даже кредо Царьграда покажется недопустимо либеральным, члены ККК, например, устраивали публичные порки, в том числе и белых мужчин, которых обвиняли в пьянстве (сухой закон!), прелюбодеянии, уклонении от алиментов, азартных играх или участии в профсоюзах. От штата к штату нравы разнились: так, далласские клановцы, хоть и имели репутацию самых отмороженных, на женщин не нападали, а вот их коллеги из Алабамы любили это дело и охотно наказывали за блуд.

Считается, что в 1924 году в клане состояло до четырёх миллионов человек – это был пик могущества организации. Её члены охотно занимались политической деятельностью, причём в составе не только "родной" Демократической, но и "чужой" Республиканской партии – так шёл упомянутый разворот полюсов.

Закрыли второй ККК в 1944 году, когда организация не смогла заплатить более полумиллиона долларов налога на свою бурную деятельность.

Третий ку-клукс-клан. Конец легенды

Понятно, что белый протестантский экстремизм никуда не делся и в пятидесятые годы (например, было модно поджигать дома чёрных, перебравшихся в традиционно "белые" города), но в полной силе третий ку-клукс-клан явился Америке в конце 1960-х годов, когда правительство окончательно уравняло права разных рас, а радикалы боролись уже не за эмансипацию, а за расширение гражданских прав. Члены столетнего ордена были особенно активны во второй половине семидесятых, когда совершили несколько десятков убийств, в том числе последнее на данный момент классическое линчевание негра, Майкла Дональда (21 марта 1981 года). Лично против него убийцы ничего не имели, он просто попался под руку: клановцы мстили за "неправильное" голосование присяжных по делу другого афроамериканца, Джозефуса Андерсона, которого обвиняли в убийстве полицейского. Через год проблему невольно ставшего причиной линчевания мистера Андерсона решили, выдав ему пожизненный срок за грабёж.

Третий ККК действовал в основном в нелегальном поле, и хотя порой его члены поддерживали власти, работая на левых митингах, как через сорок лет будут говорить на другом конце планеты, "титушками", даже республиканский Вашингтон (полюса к тому времени уже поменялись) отчётливо сознавал, что для международной репутации такие друзья хуже врагов. Клановцев не одобряла либеральная Европа и умело использовал в пропаганде социалистический лагерь. И есть какая-то ирония судьбы в том, что ККК как сколько-нибудь заметную силу уничтожил не Кеннеди, Клинтон или Обама, а белый протестант-консерватор Рональд Рейган.

Репутационный и организационный провал третьего ККК был предопределён – слишком мало времени прошло с победы над фашистской Германией, и неонацистские силы просто не могли добиться симпатии населения даже в традиционных местах силы и популярности своих предшественников. Впрочем, забываются все уроки – и судя по последним событиям, Соединённым Штатам грозит участь некогда процветавшей Южной Африки, где чёрный национализм оказался куда разрушительнее белого.

Мировая история неумолима. Нет сомнений, что нас ждёт ещё один, четвёртый ку-клукс-клан, последняя попытка уходящей с авансцены белой Америки зацепиться за своё уже утраченное господствующее положение.