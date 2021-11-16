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Кто живёт в служебных квартирах экс-депутатов? Володин потребовал освободить жильё

16 ноября 2021, 09:30  •  245 • Политика
Источник рассказал о том, кто проживает сейчас в служебных квартирах депутатов прошлого созыва Госдумы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь потребовал соблюдать закон и освободить жилые помещения.
По данным газеты "Ведомости", девять бывших депутатов не покинули выделенное им ранее служебное жильё. При этом оказалось, что в некоторых таких квартирах живут не сами экс-депутаты, а их родственники, помощники бывших парламентариев и родственники этих помощников.
Как сообщил газете источник, знакомый с ситуацией, депутаты не указали никаких уважительных причин, чтобы по сей день занимать это жильё. В свою очередь Володин призвал фракции решить этот вопрос. Он составил список тех, кто ещё не покинул служебные квартиры и не проживает в государственных апартаментах. При этом он не стал публично озвучивать имена провинившихся, а только указал две партии, в которых они состоят.

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