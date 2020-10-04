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Кто же взял Джебраил в Карабахе? Армения и Азербайджан вместе пишут о победе
04 октября 2020, 22:55 • 91 • Политика
Минобороны Армении опровергло сообщения Баку о взятии Джебраила. "Освобождение Джебраила" является очередной фальсификацией", - заявили в ведомстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль города Джебраил на линии соприкосновения с Карабахом. В Минобороны Армении заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Сообщение о взятии Джебраила появилось на странице главы Азербайджана в Twitter. Алиев написал, что азербайджанская армия взяла город, а также несколько прилегающих к нему сёл.
Вскоре после этого с комментарием выступил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Он написал на своей странице в Facebook, что сообщение азербайджанского лидера является фейком.
Кому в итоге принадлежит город, пока так и остаётся загадкой. Неверифицированные источники утверждают, что прав скорее Ереван, чем Баку.
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