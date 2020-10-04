Кто же взял Джебраил в Карабахе? Армения и Азербайджан вместе пишут о победе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль города Джебраил на линии соприкосновения с Карабахом. В Минобороны Армении заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Сообщение о взятии Джебраила появилось на странице главы Азербайджана в Twitter. Алиев написал, что азербайджанская армия взяла город, а также несколько прилегающих к нему сёл.

Вскоре после этого с комментарием выступил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Он написал на своей странице в Facebook, что сообщение азербайджанского лидера является фейком.

"Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас одна за другой празднуют "освобождение Джебраила", что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса, - гласит сообщение в соцсети.

Кому в итоге принадлежит город, пока так и остаётся загадкой. Неверифицированные источники утверждают, что прав скорее Ереван, чем Баку.