Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии

Тут намедни главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов разразился вот таким пассажем: "… Конечно, интересно, если вдруг, например, исчезнет из правительства Сергей Кужугетович Шойгу, и на его место, например, Алексей Дюмин придет, или придет Суровикин, не помню, как его зовут, Владимир или Михаил, - говорит Венедиктов. - Но политика определяется президентом Российской Федерации... Вот если не будет Шойгу, предположим, так случится, для меня будет абсолютно точно понятно, что президента достало, что его дурят, а его дурят. Вот, собственно говоря, и мои дебаты заочные с Владимиром Познером об этом… Уж, слава богу, про Францию я знаю. Сначала наше Министерство обороны, потом Познер, ссылаясь на высокопоставленные российские источники, пишет, что французы обещали американцам ударить по Сирии и не ударили. Ударили. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства обороны Франции, на сайт президента Франции. Для этого достаточно позвонить в пресс-службу президента Франции. И не просто ударили, а координировали удары. Потому что АВАКСы (самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, – авт.) управлялись французами».

Кто же и кого «дурил», говоря об участии Франции в ракетном ударе по Сирии 14 апреля? Обратимся к первоисточнику. На брифинге Минобороны России уже через несколько часов после завершения ракетных ударов коалиции было заявлено, что (цитирую дословно) «участие французской авиации не зафиксировано», в отличие от американских и британских ВВС. Уточню: в данном случае речь шла о том, что информацией об участии французских боевых самолетов в ракетных ударах по сирийским объектам российское военное ведомство на тот момент не располагало. О чем и было прямо и честно сказано на брифинге.

Что же касается французских АВАКСов, то они не могли наносить ракетных ударов, ибо для этого не предназначены, - они всего лишь решают обеспечивающие задачи. Сбрасывать ракеты и бомбы на головы сирийцев – это одно. А за тысячу километров от Сирии участвовать в наводке боевых самолетов на цели – это совершенно другое. Но так или иначе, а правда состоит в том, что французы все-таки участвовали в карательной операции. Но только не с боевых самолетов, а с кораблей (запускали ракеты морского базирования «Скальп»). На том же утреннем брифинге 14 апреля Минобороны России заявило о 103 выпущенных коалицией по Сирии ракетах. Коалиция же только к концу того же дня заявила о 105 выпущенных ракетах. То есть, погрешность составила менее 1%. И это даже по самым строгим армейским меркам, вполне допустимо.

А вот что касается эффективности ракетного удара, то здесь действительно более чем серьезные расхождения не в пользу коалиции. В том числе, разумеется, и Франции, о репутации которой так трогательно и рьяно печется Венедиктов.

Минобороны России не только заявило о сбитых ракетах, но и предъявило их обломки. В том числе – и французских ракет с серийными номерами АГРЕГАТОВ и другими данными, подтверждающими «национальность» смертоносных изделий. Правда, об этом почему-то помалкивают и французы, и доверенные «военные эксперты» Венедиктова. И легко понять почему – им куда важнее ритуально ущипнуть Минобороны России, бездоказательно обвинить его во лжи, столкнуть лбами с Кремлем, а в итоге – увести внимание общественности от того факта, что «коалиция» во главе с США позорно оконфузилась. Странно только, что при такой любви к правде и большому числу близких к радиостанции «экспертов» по химоружию, Венедиктов не обратил внимание на показания живых свидетелей из сирийской Думы, участвовавших в постановочном ролике «Белых касок». А ведь эта ложь и стала причиной ракетного удара 14 апреля. А теперь еще и отказа Госдепа финансировать эту брехливую организацию, работающую у него на подхвате.

Что же касается гаданий Венедиктова о том, что Президента якобы «достала» ложь Минобороны и ВВП из-за этого может пойти на радикальные кадровые перестановки, если уж главред «Эха» обвиняет оборонное ведомство в том, что оно дурит главу государства, то надо бы привести и убедительные (основанные на фактах и только на фактах!) доказательства. Но кроме пустых слов у Венедиктова ничего нет.

И еще. Нельзя не удивиться наивности главного редактора «Эха», который свято верит правдивости французских источников: «Для этого достаточно зайти на сайт Министерства обороны Франции, на сайт президента Франции, позвонить в пресс-службу президента Франции». Вряд ли этого «достаточно». Потому что все эти инстанции либо уходят от честных ответов, либо ловко врут. Например, о том, что коалиция, включая и Францию, била по химическим объектам Асада. А Венедиктов в это вранье верит.

РЕПОРТАЖ "КП" ИЗ СИРИИ

За спектакль с химатакой в Сирии детям заплатили финиками

В истории с инсценировкой химической атаки в пригороде Дамаска городке Дума сирийские власти сделали очень удачный ход. Они неожиданно устроили невиданную для этой ближневосточной страны либерализацию режима работы СМИ. Сирийская бюрократическая машина очень неповоротлива, ее проржавевшие от времени механизмы просто не в состоянии конкурировать с вызовами времени. Но кто-то умный подсказал: «Ослабь гайки, это сыграет на тебя». (подробности)