Кто же этот молчун? Лавров "умыл" американскую публику одной фразой

Американские СМИ уже однозначно присудили победу на выборах президента США Джо Байдену. И это несмотря на то, что в ряде штатов продолжаются судебные разбирательства, а недавно вскрылась масштабная махинация со вбросом 20 млн голосов за демократа по электронной почте.

Ещё неизвестно, кого официально объявят победителем, однако Байдена уже поздравили практически все мировые лидеры, включая Меркель, Макрона и Зеленского. И лишь молчание Владимира Путина не даёт покоя американской публике.

Точки над i расставил глава российского МИД Сергей Лавров. Он одной фразой "умыл" всех оппонентов:

"Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях [подсчётов СМИ], то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход", - лаконично отметил Лавров.

Другими словами, зачем поздравлять с тем, что ещё не точно? Глава внешнеполитического ведомства ясно дал понять: России всё равно, кого выберут американцы в президенты, но нужно дождаться официальных результатов, а не "бежать впереди паровоза".