Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / Политика

Кто же этот молчун? Лавров "умыл" американскую публику одной фразой

20 ноября 2020, 18:05  •  339 • Политика
Пока все страны мира наперегонки спешат поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США, одна страна стоит в сторонке и помалкивает. Кто же этот молчун? Конечно, Россия, на которую уже вылили тонну критики за неуважение к Соединённым Штатам и демократии. Но Сергей Лавров, как всегда, "умыл" американскую публику одной фразой.
Американские СМИ уже однозначно присудили победу на выборах президента США Джо Байдену. И это несмотря на то, что в ряде штатов продолжаются судебные разбирательства, а недавно вскрылась масштабная махинация со вбросом 20 млн голосов за демократа по электронной почте.
Ещё неизвестно, кого официально объявят победителем, однако Байдена уже поздравили практически все мировые лидеры, включая Меркель, Макрона и Зеленского. И лишь молчание Владимира Путина не даёт покоя американской публике.
Точки над i расставил глава российского МИД Сергей Лавров. Он одной фразой "умыл" всех оппонентов:
"Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях [подсчётов СМИ], то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход", - лаконично отметил Лавров.
Другими словами, зачем поздравлять с тем, что ещё не точно? Глава внешнеполитического ведомства ясно дал понять: России всё равно, кого выберут американцы в президенты, но нужно дождаться официальных результатов, а не "бежать впереди паровоза".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



339
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 13:30
Режим прекращения огня всё? Армянский генерал проинформировал о пуске ракет в Карабахе
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сдел...
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
14 ноября 2020, 02:35
Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
15 ноября 2020, 00:35
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же вежливые люди"
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.