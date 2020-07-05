Кто ж Порошенко посадит — он же памятник!

Вообще уголовные дела в отношении бывшего главы соседней страны возбуждают и закрывают с унылой регулярностью. В начале июля пятый лидер незалежной, ныне депутат Верховной Рады, заявил в интервью ВВС, что, спасая самостийную, может и за решеткой оказаться. Если это нужно для сохранения Украины.

Порошенко заявил, что нынешний президент, Владимир Зеленский, «довольно неопытен». И к его команде принадлежит человек, который «все пять лет моего президентства находился в России и играет негативную роль». За комментариями «КП» обратилась к директору Центра восточноевропейских исследований Андрею Окаре.

- Порошенко имеет ввиду, скорее всего, Андрея Портнов. Это бывший заместитель главы администрации при Януковиче, который сейчас, в том числе, инициирует эти дела.

Порошенко опять стал ощущать собственную политическую значимость - на фоне ощутимого снижения значимости Зеленского. Пятый президент чувствует поддержку части гражданского общества - и видит отсутствие политической перспективы у Зеленского. И, конечно, это видит не только он - Зеленский не справляется с вызовами пандемии, экономической разрухи и войны. И Порошенко запустил разговоры про альтернативное правительство народного доверия, У экс-президента есть надежды, что в случае серьезных катаклизмов, которые могут случиться на Украине с коллективным Зеленским уже вскоре, он, Порошено, окажется не за решеткой - а станет очень востребован.

Все многочисленные дела против Прошенко — это судебный троллинг, в том числе со стороны того же Портнова.

Между пятым и шестым президентами очень сложные отношения. Зеленский заинтересован в том, чтобы не усложнять критически жизнь Порошенко. Если тот все таки окажется в суде — под окнами Зеленского возникнут толпы радикалов, а разве Владимиру Александровичу это нужно?

И фракция Зеленского в Раде ему уже не помощник - она оказалась коварной и неоднородной. И ей самой, этой фракции, то и дело нужна помощь фракции Порошенко. То есть они, в каком то смысле, партнеры.

А регулярные походы бывшего украинского лидера в следственные органы — это все шикарная тема для монологов Порошенко, и это держит его в центре внимания, в топе новостной ленты. Что у него какая то миссия борца за правду и страну - ну, ему так кажется.