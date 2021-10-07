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Кто займёт место Виталия Кличко – неужели Елена Кравец из «Квартала-95»?

07 октября 2021, 17:25  •  62 • Украина
Следующим «на выход» готовят Кличко, - заявил накануне отставки спикер Рады Разумков. Скорее всего, это так – подтверждает националист Борислав Берёза. Сразу после снятия Разумкова офис президента займётся отставкой Кличко: «Для этого аферисты из офиса хотят протащить норму о разделении должностей столичного мэра и главы киевской городской госадминистрации в новом законе о столице, ведь без совмещения мэр станет «английской королевой». «Зеленский хочет сам назначать руководство Киева».
И в кулуарах уже шепчутся о той, кто сменит (точнее – потеснит) Кличко на посту главы КГГА. Это прима «Квартала-95» Елена Кравец. Её уже прочили в киевские мэры, но шансы снести Кличко на выборах у «слуг» социологи сочли невысокими, и поэтому двух своих близких друзей, Кравец и Кошевого, Зеленский решил приберечь, выпустив вместо них на битву с Кличко непроходную Верещук, которую было, что называется, не жалко.
И вот теперь снова заговорили о Кравец, как о новой хозяйке Киева. Причём у истории есть особая подоплёка. На днях случился скандал с участием «придворного банкира» Зеленского Евгения Мецгера, спровоцировавшего драку охранников «Укрэксимбанка» с журналистами. Супруга банкира, Юлия Мецгер – близкая подруга Елены Кравец. «Криворожская элита». Именно Кравец познакомила Мецгера с братьями Шефир, подбиравшими кандидата на должность главы «Укрэксимбанка». Фактически, сосватала его на должность главы правления банка. Так в одночасье никому не известный глава департамента третьеразрядного банка возглавил один из ключевых банков Украины. При этом Мецгер числился в «квоте Кравец» (Зеленский позволил трём своим ближайшим друзьям из «Квартала» – Кошевому, Кравец и Пикалову делегировать своих протеже во власть). А после скандала ему указали на дверь – чтобы не накалять обстановку. Таким образом, Кравец лишалась своей «квоты». Вместо этого сам Зеленский предложил Кравец подумать о должности главы КГГА – сразу после того, как законодательно будет решён вопрос о разделении власти в столице. На это, по слухам, может уйти две-три недели. Если «слуги» сработают столь же напористо, как и в вопросе отставке спикера Рады.

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