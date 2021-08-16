Кто заставил мэра Кривого Рога Константина Павлова покончить с собой?

«Не верю в «самоубийство», – отрезала Елена Бондаренко (в прошлом – депутат Рады), – потому, как знала Костю лично. Даже депрессией не мучился, всегда – позитив и энергия». Между тем, съёмка с камер видеонаблюдения не оставляет сомнений – перед тем, как сделать роковой выстрел, Павлов долго ходил по дому с ружьём и приставлял его к сердцу. Много курил. Постоянно при этом переписываясь с кем-то по телефону. Затем Павлов выстрелил – на часах было половина седьмого утра. Попятился к двери и упал.

Уголовное дело открыто по 115-й статье – убийство. Казалось бы, видеозапись с камеры наблюдения не оставляет сомнений – Павлов покончил с собой. Но есть нюансы. Странным образом, перед тем, как сделать роковой выстрел, Павлов ходит по дому в тапках на босу ногу. А на лежащем навзничь трупе – это видно на видео, – надеты носки. Стало быть, с видео что-то не так, его, по всей видимости, кто-то отредактировал. Кто и зачем?

Накануне Павлов отдыхал на море с супругой. Семья продолжила отдыхать, а мэр вернулся в Кривой Рог, позвали дела. Сопредседатель ОПЗЖ (в этой партии состоял Павлов) Вадим Рабинович убеждён, что соратник не совершал суицид. «Павлов был глубоко верующим человеком, он не мог наложить на себя руки. К тому же, я разговаривал с ним за два дня до его смерти, он был весел и строил планы. Убеждён, что Константина убили, и мы знаем, кто». Вероятно, Рабинович намекает на события прошлого года, когда на выборах мэра родного города президента Украины победил не «слуга народа» Дмитрий Шевчик, а его оппонент Павлов (при поддержке реального «хозяина» города Юрия Вилкула). С тех пор «слуги» не прекращали оказывать на Павлова давление, но тот лишь отмахивался.

А теперь наша версия случившегося. Нам известно, что накануне у Юрия Вилкула якобы пропали хранившиеся у него документы, строжайшей секретности. Бумаги касались, скажем так, неких особенностей личной жизни и интересов Павлова, огласки которых он весьма опасался. Несложно предположить, что документы выкрали у Вилкула по отмашке кого-то из высокопоставленных «слуг», гадать, кто был это – Иван Баканов или Андрей Ермак, мы не станем. Скажем одно – события, отражённые в пропавших бумагах, происходили довольно давно. Тем не менее, по безупречной репутации женатого (и счастливого в браке) Павлова они, несомненно, могли бы ударить. А вот то, что Вилкул от таких бумаг не избавился, а зачем-то хранил их – наводит на определённые размышления.