Кто заставил материться Сергея Лаврова. Отвечает Лондон

Глава МИД России Сергей Лавров с острым матерным выражением появился в Великобритании. Но... история получилась куда более забавной, чем казалось сначала.

На стене одного из зданий в Лондоне теперь виден большой портрет русского дипломата, который в нецензурной форме спрашивает: "Ты кто такой, чтобы учить меня?" Фото острых граффити опубликовала коллега Лаврова - официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Казалось бы, уже неплохая история, однако появилось и продолжение. Так, журналисты "Известий" дошли до места и обнаружили, что подобных граффити на стене в Лондоне нет. Однако сама фраза: "Who are you to (censored) lecture me?" - действительно, известна. Историю её появления рассказывают авторы "Расстрельного". И тут, как говорится, отвечает... нет, не Александр Друзь, а Лондон:

Отдельные СМИ, впрочем, продолжают утверждать, что фраза действительно была озвучена главой МИД. Тоже фейк. Вернёмся в 2008-й - и выяснится, что фразу с непечатными словечками Лаврову тогда приписывали британские СМИ, - пишет "Расстрельный". - Так, по их версии, глава МИД якобы пообщался с британским коллегой, который требовал начать переговоры с Саакашвили. Позднее сам Лавров признаётся, мол, да, ядрёное словечко было, но только в контексте цитаты другого политика, назвавшего Саакашвили "грёбаным лунатиком" (*** lunatic). Британская сторона тоже опровергла тогда, что слышала в свой адрес матюки Лаврова.

Продолжение явно последует. Мы же можем сделать вывод, что Сергей Лавров и в целом русская внешняя политика уже стали символом, своего рода брендом. С чем нас и поздравляем.