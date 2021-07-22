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Кто заставил материться Сергея Лаврова. Отвечает Лондон
22 июля 2021, 18:50 • 164 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров с острым матерным выражением появился в Великобритании. Но... история получилась куда более забавной, чем казалось сначала.
На стене одного из зданий в Лондоне теперь виден большой портрет русского дипломата, который в нецензурной форме спрашивает: "Ты кто такой, чтобы учить меня?" Фото острых граффити опубликовала коллега Лаврова - официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Казалось бы, уже неплохая история, однако появилось и продолжение. Так, журналисты "Известий" дошли до места и обнаружили, что подобных граффити на стене в Лондоне нет. Однако сама фраза: "Who are you to (censored) lecture me?" - действительно, известна. Историю её появления рассказывают авторы "Расстрельного". И тут, как говорится, отвечает... нет, не Александр Друзь, а Лондон:
Продолжение явно последует. Мы же можем сделать вывод, что Сергей Лавров и в целом русская внешняя политика уже стали символом, своего рода брендом. С чем нас и поздравляем.
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