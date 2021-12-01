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Кто заработал на вакцинации "бедного Юга". Прибыль Гейтсов подсчитал Катасонов

01 декабря 2021, 15:55  •  111 • Политика
Валентин Катасонов подсчитал прибыль фонда Гейтсов, который, казалось бы, занимался благотворительностью. Выяснилось, что вакцинация "бедного Юга" - дело весьма прибыльное.
Экономист Валентин Катасонов проанализировал прибыль структур Билла Гейтса - в первую очередь Фонда Билла и Мелинды Гейтс, и пришёл к выводу, что именно в период пандемии коронавируса заработать удалось больше всего. И это в условиях, когда весь мир поглотил экономический кризис. А простые люди и вовсе в целом ряде случаев оставались без средств к существованию.
Своей аналитикой Валентин Катасонов поделился на страницах портала Института международных политических и экономических стратегий (Русстрат). Деятельности фонда, как настаивает Катасонов, активизировала именно пандемия. Работает фонд в таких направлениях, как фармацевтика и содействие вакцинации в так называемых странах "бедного Юга".
Весной прошлого года Фонд выделил гранты на разработку средств ковид-тестирования и вакцин от коронавируса на сумму 350 млн. долл. В ноябре того же года добавил еще 70 млн. долл. (преимущественно на COVAX - программу помощи в проведении вакцинации в бедных странах). Значительную часть грантов Фонд направляет в GAVI (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации), через который осуществляется продвижение вакцин в развивающихся странах.
Кстати, до России Гейтс не добрался, хотя кампания по продвижению именно западных вакцин в нашей стране ведётся. Прямо сейчас в России применяются только наши препараты, и это прекрасно, поскольку в борьбе с тем же "омикроном" они показывают бОльшую эффективность, по словам производителей. Но вернёмся к фонду. Итак, Гейтсы тратят большие деньги на благотворительность. Но настолько ли велики эти средства, если взглянуть на прибыль, которую получают от такой казалось бы благотворительной работы? Катасонов делает следующий вывод:
По моим оценкам, прибыль Фонда Гейтсов в прошлом году составила около 7 млрд. долл. (около 90% прибыли пошло на раздачу грантов, остальные 10 процентов – на приращение капитала). На начало прошлого года активы Фонда составляли немного более 51 млрд. долл. Нетрудно подсчитать, что рентабельность (доходность) активов Фонда составила по итогам прошлого года 13,7%.
К слову, это показатель, которому могли позавидовать компании многих отраслей американской экономики даже в благополучные годы.
Но прошлый 2020 год был провальным для американской экономики, и у половины компаний доходность активов вообще имела отрицательные значения. Высочайшая доходность Фонда Гейтсов на фоне вирусно-экономического кризиса напоминает "пир во время чумы", - делает вывод Валентин Катасонов.

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