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Кто заработал на вакцинации "бедного Юга". Прибыль Гейтсов подсчитал Катасонов
01 декабря 2021, 15:55 • 111 • Политика
Валентин Катасонов подсчитал прибыль фонда Гейтсов, который, казалось бы, занимался благотворительностью. Выяснилось, что вакцинация "бедного Юга" - дело весьма прибыльное.
Экономист Валентин Катасонов проанализировал прибыль структур Билла Гейтса - в первую очередь Фонда Билла и Мелинды Гейтс, и пришёл к выводу, что именно в период пандемии коронавируса заработать удалось больше всего. И это в условиях, когда весь мир поглотил экономический кризис. А простые люди и вовсе в целом ряде случаев оставались без средств к существованию.
Своей аналитикой Валентин Катасонов поделился на страницах портала Института международных политических и экономических стратегий (Русстрат). Деятельности фонда, как настаивает Катасонов, активизировала именно пандемия. Работает фонд в таких направлениях, как фармацевтика и содействие вакцинации в так называемых странах "бедного Юга".
Кстати, до России Гейтс не добрался, хотя кампания по продвижению именно западных вакцин в нашей стране ведётся. Прямо сейчас в России применяются только наши препараты, и это прекрасно, поскольку в борьбе с тем же "омикроном" они показывают бОльшую эффективность, по словам производителей. Но вернёмся к фонду. Итак, Гейтсы тратят большие деньги на благотворительность. Но настолько ли велики эти средства, если взглянуть на прибыль, которую получают от такой казалось бы благотворительной работы? Катасонов делает следующий вывод:
К слову, это показатель, которому могли позавидовать компании многих отраслей американской экономики даже в благополучные годы.
Но прошлый 2020 год был провальным для американской экономики, и у половины компаний доходность активов вообще имела отрицательные значения. Высочайшая доходность Фонда Гейтсов на фоне вирусно-экономического кризиса напоминает "пир во время чумы", - делает вывод Валентин Катасонов.
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