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Кто зарабатывает на фейках о COVID-19: Доктор Комаровский раскрыл всю схему
29 мая 2020, 11:55 • 173 • Политика
Доктор Комаровский опроверг новый фейк о природе коронавируса. "Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры", - призвал врач.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, кому выгоден фейк о том, что источником коронавирусной инфекции COVID-19 якобы являются бактерии. По его мнению, этот миф распространяют продавцы антибиотиков.
Комаровский напомнил, что до этого тиражировался фейк о том, что имбирь якобы помогает от коронавирусной инфекции. Потом активно тиражировался миф о пользе гидроксихлорохина и средств от глистов.
Он призвал не поддаваться на эти манипуляции и не отдавать деньги за ненужные товары.
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