Кто зарабатывает на фейках о COVID-19: Доктор Комаровский раскрыл всю схему

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, кому выгоден фейк о том, что источником коронавирусной инфекции COVID-19 якобы являются бактерии. По его мнению, этот миф распространяют продавцы антибиотиков.

Комаровский напомнил, что до этого тиражировался фейк о том, что имбирь якобы помогает от коронавирусной инфекции. Потом активно тиражировался миф о пользе гидроксихлорохина и средств от глистов.

"Это надо, чтобы на вас заработать деньги. Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры", - цитирует РИА ФАН слова врача.

Он призвал не поддаваться на эти манипуляции и не отдавать деньги за ненужные товары.