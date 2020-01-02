Кто запустил проект "Грета Тунберг"?

Девочка-подросток из Швеции Грета Тунберг продолжает свой триумфальный марш по миру. После выхода в свет первой книги юной активистки с оптимистическим, а для кого-то утопическим названием "Каждый может изменить ситуацию", в Великобритании ее признали автором года. Сделала это чуть ли не самая популярная британская сеть книжных магазинов Waterstones.

В связи с грандиозным фурором юного писателя (сама Грета вряд ли бы, видимо, одобрила слово "писательница") принято решение об издании второго сборника ее речей и текстов. И еще не известно, будет ли там говориться сугубо об экологии. Есть ощущение, что Грета Тунберг и те, кто ее активно продвигают в медийном пространстве, пойдут дальше. И замахнутся на самую, что ни на есть глобальную политику. Она стала человеком года по версии журнала Time. Но это еще не все.

Шведская защитница окружающей среды в ушедшем году была номинирована на Нобелевскую премию мира, а также на пару с коллегой из Камеруна стала лауреатом Международной детской премии мира. Сегодня ее называют самым влиятельным подростком планеты. То ли еще будет?

Благо, девочка поддерживает соответствующий ее декларациям и взглядам имидж: не летает на самолетах – ибо они наносят вред окружающей среде, не ест мясо – ибо оно является результатом насилия над животными. И даже не покупает новую одежду, поскольку та произведена на предприятиях, отравляющих атмосферу вредными выбросами.

Про нее говорят: Грета узнала об изменении климата в восемь лет и была потрясена тем фактом, что взрослые не воспринимают эту проблему всерьез. Скоро ей 17. И за ее плечами не только сверхрезонансное выступление на саммите ООН по изменению климата, но и акции у себя на родине. В аннотации к сборнику сказано, что он – "шанс завладеть небольшим кусочком истории, познакомившись с работой вдохновляющего и дальновидного лидера".

И этого юного лидера точно раскручивают. Грета Тунберг с яростью (кстати, о "ярости" глобального экологического движения говорится и в аннотации) и даже чем-то похожим на остервенение обвиняет мир взрослых в цинизме, алчности и предательстве будущих поколений во имя денег, прибыли. В общем, такая постановка вопроса небезосновательна.

Если мировая промышленная индустрия во всех ее формах и видах не проведет радикальных технических реформ, планету ждет незавидное будущее. Но как проводить такие реформы, не оставив сотни миллионов работающих в реальной экономике людей без работы и средств к существованию? На этот вопрос юная активистка не отвечает.

Да и сама Грета Тунберг рискует стать игрушкой, разменной монетой в презираемом ею циничном мире взрослых. Наверняка найдутся охотники банально монетизировать ее популярность, либо же извлечь из нее политические или крупные экономические дивиденды. Скорее всего, уже нашлись. Ну и главный вопрос: можно ли с помощью ненависти, нетерпимости к "этому несправедливому миру" делать добрые дела, добиваться перемен к лучшему? Если да, то "этот несправедливый мир" уже не исправить ничем.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik