Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план З...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Главная / Политика

Кто заплатит за Чубайса? "Роснано" готовится к дефолту

21 ноября 2021, 14:25  •  182 • Политика
Торги по ценным бумагам "Роснано" приостановлены - на фондовом рынке "зависли" облигации на 70 млрд. Эксперты, тем временем, настаивают, что дела ухудшились ещё при Анатолии Чубайсе. Так кто теперь заплатит?
Мосбиржа приостановила все операции по торговле ценными бумагами госкорпорации "Роснано". Одновременно с этим появилась информация о проведённом в пятницу, 19 ноября, совещании руководства компании с крупными держателями своих облигаций. Речь шла, по официальным данным, о реструктуризации долга, но инвесторы уже всерьёз встревожены.

Впереди дефолт?

Эксперты оценивают общий объём "зависших" у инвесторов ценных бумаг "Роснано" в сумму около 70 млрд рублей. Продать облигации невозможно с пятницы, причём сообщение о встрече руководства компании с ключевыми инвесторами появилось уже после приостановки торгов. Однако никакого конкретного решения на встрече так и не было принято.
"Стоило Чубайсу уйти", - сетует автор "Фонтанки", однако с ним не согласятся на экспертном уровне. По всей видимости, Анатолий Чубайс вовремя ушёл, а "закрутились дела" ещё при нём.
Пока ни Московская биржа, ни представители "Роснано" не дают никаких прогнозов по поводу сроков приостановки. Если торги будут возобновлены в понедельник, то, вероятнее всего, котировки облигаций резко изменятся, пишут некоторые авторы инвестиционных блогов.

"Нет ни денег на счетах, ни доходного результата"

Политтехнолог Марат Баширов, анализуя официальное заявление "Роснано", отмечает, что приговора Чубайсу в каком-то уголовном процессе мы может и не дождёмся, но "в любой частной компании его бы уже гнали метлой до самого порога". И вот почему:
За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, не понятно на что потратили и теперь новый менеджмент "Роснано" должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Потому что, нет ни денег на счетах, ни доходного результата от проектов "Роснано", придуманных при Чубайсе. И этот приговор пострашнее уголовного для посвященных.
Почему страшнее? А с точки зрения бизнеса:
Все те, к кому отныне придут Чубайс или люди от него, сто раз подумают давать или не давать деньги, глядя на результаты его работы в Роснано. Фактически Роснано - банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов, - полагает Баширов.
Высказался о происходящем и политолог Армен Гаспарян. Кратко и доходчиво:
Читаю новости: "Роснано" столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями". Не понимаю. Ещё ведь недавно Чубайс радостно говорил, что у них много денег. Очень много. Куда все делось? Впрочем, памятуя про наши святые 90-ые, догадываюсь куда

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





182
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 01:35
Космический беспилотник США под наблюдением "Роскосмоса": "Всё отслеживаем" - Рогозин
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
21 ноября 2021, 01:35
Президент Болгарии дважды признал Крым русским. Но с оговоркой
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленски...
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 10:20
Деревня заявила о непризнании Путина
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
19 ноября 2021, 22:40
"Вы пришли в наш дом": Лукашенко задал британскому журналисту неудобный вопрос
14 ноября 2021, 15:30
"Ищут, кому бы почистить сапоги": Путин осадил либералов словами Достоевского
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.