Кто заплатит за Чубайса? "Роснано" готовится к дефолту

Торги по ценным бумагам "Роснано" приостановлены - на фондовом рынке "зависли" облигации на 70 млрд. Эксперты, тем временем, настаивают, что дела ухудшились ещё при Анатолии Чубайсе. Так кто теперь заплатит?

Мосбиржа приостановила все операции по торговле ценными бумагами госкорпорации "Роснано". Одновременно с этим появилась информация о проведённом в пятницу, 19 ноября, совещании руководства компании с крупными держателями своих облигаций. Речь шла, по официальным данным, о реструктуризации долга, но инвесторы уже всерьёз встревожены.

Впереди дефолт?

Эксперты оценивают общий объём "зависших" у инвесторов ценных бумаг "Роснано" в сумму около 70 млрд рублей. Продать облигации невозможно с пятницы, причём сообщение о встрече руководства компании с ключевыми инвесторами появилось уже после приостановки торгов. Однако никакого конкретного решения на встрече так и не было принято.

"Стоило Чубайсу уйти", - сетует автор "Фонтанки", однако с ним не согласятся на экспертном уровне. По всей видимости, Анатолий Чубайс вовремя ушёл, а "закрутились дела" ещё при нём.

Пока ни Московская биржа, ни представители "Роснано" не дают никаких прогнозов по поводу сроков приостановки. Если торги будут возобновлены в понедельник, то, вероятнее всего, котировки облигаций резко изменятся, пишут некоторые авторы инвестиционных блогов.

"Нет ни денег на счетах, ни доходного результата"

Политтехнолог Марат Баширов, анализуя официальное заявление "Роснано", отмечает, что приговора Чубайсу в каком-то уголовном процессе мы может и не дождёмся, но "в любой частной компании его бы уже гнали метлой до самого порога". И вот почему:

За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, не понятно на что потратили и теперь новый менеджмент "Роснано" должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Потому что, нет ни денег на счетах, ни доходного результата от проектов "Роснано", придуманных при Чубайсе. И этот приговор пострашнее уголовного для посвященных.

Почему страшнее? А с точки зрения бизнеса:

Все те, к кому отныне придут Чубайс или люди от него, сто раз подумают давать или не давать деньги, глядя на результаты его работы в Роснано. Фактически Роснано - банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов, - полагает Баширов.

Высказался о происходящем и политолог Армен Гаспарян. Кратко и доходчиво: