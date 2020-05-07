Кто заплатил Пулицеровскому комитету? "Медиакиллер" выдал "разоблачение" о номинантах

В телеграм-канале "Медиакиллер" автор детально разобрался в скандале, связанном с присуждением "Пулицера" изданию The New York Times. Как сообщалось ранее, американская газета получила награду за серию "расследований" о России.

В пояснении организаторов премии говорилось, что коллектив The New York Times вознаграждён за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".

Впрочем, отмечает "Медиакиллер", если прочесть эти "победные" статьи, выясняется интересное: "...Ни один из восьми материалов не посвящён "ужасам режима" в России".

Заголовки статей интригующие, но по большей части они лишь "показывают какие-то совсем невероятные сверхспособности secret russians во всём мире".

"Сколько сама Россия заплатила за такую великолепную рекламу своих спецслужб?" - иронично отмечает блогер.

Гораздо занимательнее другое, подчёркивает он, - то, кто не попал в список победителей премии.

"Совсем весело становится, когда смотришь список финалистов, которые не победили. Это две китайские темы: "Протесты в Гонконге" и "Притеснение мусульман в Китае". Становится сразу понятно, кто заплатил Пулицеровскому комитету больше всего, чтобы, не дай бог, опять не была поднята тема уйгуров или протестующих в Гонконге", - добавил автор.