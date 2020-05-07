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Кто заплатил Пулицеровскому комитету? "Медиакиллер" выдал "разоблачение" о номинантах
07 мая 2020, 17:10 • 29 • В мире
Автор телеграм-канала "Медиакиллер" детально разобрался в скандале, разразившемся в российском медиапространстве после награждения Пулицеровской премией авторов серии статей о России.
В телеграм-канале "Медиакиллер" автор детально разобрался в скандале, связанном с присуждением "Пулицера" изданию The New York Times. Как сообщалось ранее, американская газета получила награду за серию "расследований" о России.
В пояснении организаторов премии говорилось, что коллектив The New York Times вознаграждён за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
Впрочем, отмечает "Медиакиллер", если прочесть эти "победные" статьи, выясняется интересное: "...Ни один из восьми материалов не посвящён "ужасам режима" в России".
Заголовки статей интригующие, но по большей части они лишь "показывают какие-то совсем невероятные сверхспособности secret russians во всём мире".
"Сколько сама Россия заплатила за такую великолепную рекламу своих спецслужб?" - иронично отмечает блогер.
Гораздо занимательнее другое, подчёркивает он, - то, кто не попал в список победителей премии.
"Совсем весело становится, когда смотришь список финалистов, которые не победили. Это две китайские темы: "Протесты в Гонконге" и "Притеснение мусульман в Китае". Становится сразу понятно, кто заплатил Пулицеровскому комитету больше всего, чтобы, не дай бог, опять не была поднята тема уйгуров или протестующих в Гонконге", - добавил автор.
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