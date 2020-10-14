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Кто заплатил €50 тыс. за лечение Навального: Раскрыты имена троих "меценатов"

14 октября 2020, 20:20  •  176 • Политика
Навальный назвал оплативших €50 тыс. за его лечение в Берлине. "Меценатами" оказались: предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и "айтишник" Роман Иванов.
Алексей Навальный раскрыл имена троих человек, оплативших его лечение в берлинской клинике "Шарите". Личности щедрых спонсоров были опубликованы на странице оппозиционера в Instagram.
Речь идёт о счёте в 49 900 евро, который выставила "Шарите" за "спасение" Навального от последствий "отравления" ядом "Новичок". Данный счёт был оплачен предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и "айтишником" Романом Ивановым.
Навальный добавил, что его перевозка из Омска в Берлин обошлась ещё дороже - в 79 тысяч евро. Это сумму заплатил предприниматель Борис Зимин. Дальнейшие расходы взял на себя Евгений Чичваркин.
Также Навальный отметил, что пока не знает, насколько затянется его восстановление после "отравления". Кроме того, он пожаловался, что его счета в России были полностью заблокированы.
Напомним, что перед тем как Навальному стало плохо, он проиграл суд о клевете. В связи с этим на его счета и имущество в России был наложен арест. Сам Навальный пока всё ещё находится в Берлине, но обещает вернуться в Москву.

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