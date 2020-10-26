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Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили интригу

26 октября 2020, 23:00  •  176 • Политика
Вброс о "серьёзном скандале" в Совете Федерации связали с именем губернатора Александра Усса. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что скандал строился на подтасовке фактов. Источники разоблачили эту интригу, но открытым остаётся вопрос: кто заказал вброс?
Разгадать загадку "серьёзного скандала", который, по словам политолога Марата Баширова назревает в Совете Федерации, помогли собеседники Царьграда. Ранее Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что "губернатор Красноярского края (Александр Усс) подсунул сенаторам" ошибочную информацию, которая стала предметом разбирательств. Интересно, что глава региона Александр Усс не первый раз попадает в ленту Баширова, и всегда новости о губернаторе подаются исключительно в негативной манере...
Итак, чего же касались якобы скандальные сведения? Баширов писал о суммах налогов, которые поступают в казну от крупных налогоплательщиков региона.
"Эти данные легли на стол спикеру Совфеда Матвиенко через референтов, а в итоге оказалось, что сумма была занижена в два раза", - писал Баширов, добавляя, что, в том числе, по "Норникелю" были поданы ошибочные сведения - "они-де по итогу внесли в 2019 году в федеральный бюджет только 40 млрд руб. и в краевой 60", а на самом деле, мол, только в региональный бюджет компания заплатила 104 миллиарда рублей. После Марат Баширов делал вывод о том, что губернатор якобы сознательно ввёл сенаторов в заблуждение.
На поверку оказалось, что как раз в сообщение Баширова закралась ошибка - сознательная или нет, пусть скажет сам автор. Однако только в октябре этого года Марат Баширов опубликовал порядка 10 негативных постов о губернаторе или, в целом, чиновниках Красноярского края, которые после попали в ленты новостей средств массовой информации.
Как пояснил источник Царьграда, Марат Баширов разбирал следующую цитату Усса:
"О дивидендах. Их размер впечатляет - в прошлом году он составил свыше 320 миллиардов рублей. Для сравнения: налоги в краевой бюджет - 60 млрд, в федеральный - 40 млрд. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что сверхдоходность компании основана на двух китах - это недра, которые принадлежат государству, и гигантских вложениях в комбинат, которые были сделаны ещё в советский период".
В данном случае губернатор говорил о налогах в краевой бюджет, которые составили 60 миллиардов рублей. Речь не шла о консолидированном бюджете края, который, естественно, существенно больше. Бюджет края приводит и "Норникель", и это совершенно разные уровни. То есть это в канале "Политджойстик" были приведены неверные факты, таким образом, был создан негативный образ.
Также собеседник Царьграда добавил: в докладе всё же была использована не вполне корректная формулировка. Поскольку речь шла о предполагаемом размере дивидендов по итогам 2019 года, которые выплачиваются в 2020 году. Была озвучена цифра в 4,8 миллиарда долларов - по среднему курсу 2019 года это примерно 310-320 миллиардов рублей, на самом деле должна была выглядеть как предположение или прогноз. И, кстати, "Норникель" также некорректно воспроизводит размер дивидендов 2018 года, выплаченных в 2019 году - около 226 миллиардов в рублях.
Итак, в этой запутанной истории открытым остаётся лишь один вопрос: почему в "Политджойстике" появляются исключительно негативные посты о Красноярском крае, причём в явно большом количестве - всего их порядка 70? Что касается Усса, первое упоминание о нём мы нашли в текстах канала, датированных аж 2017 годом, и уже тогда общее настроение Баширова было не самым радужным. С тех пор эксперт множество раз сообщал о скорой отставке губернатора и недовольстве им в высших эшелонах власти, однако ничего из написанного, как видим, так и не сбылось...

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