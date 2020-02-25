Кто «заказал» основателя WikiLeaks: на RTД состоялась премьера фильма «Я — Джулиан Ассанж»

Проект WikiLeaks был создан журналистом Джулианом Ассанжем в 2006 году как площадка для публикации закрытой и секретной информации, полученной в результате утечек или из анонимных источников. В результате организация довольно быстро стала неудобной для «страны свобод, в том числе свободы слова». Настолько, что Ассанжу в случае экстрадиции в США может грозить до 175 лет тюрьмы. Подробнее об этом — в фильме RTД «Я — Джулиан Ассанж».

Более 13 лет назад австралийский журналист Джулиан Ассанж основал проект WikiLeaks — платформу для публикации закрытой и секретной информации, полученной в результате утечек либо из анонимных источников. Появление многих компрометирующих документов и файлов вызвало недовольство со стороны США — американские власти начали преследование Ассанжа, предъявив ему обвинения в шпионаже. Сейчас он находится в Великобритании, где суд должен решить вопрос о его экстрадиции за океан. В случае выдачи американцам Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.

WikiLeaks. Начало

Проект WikiLeaks был запущен Джулианом Ассанжем в 2006 году. Главный сервер находился в Швеции, известной своей лояльностью к журналистам.

Первым материалом, опубликованным на портале, стало решение Исламского суда Сомали о казни правительственных чиновников. Сайт предупреждал, что информация может оказаться недостоверной. В последующие годы Ассанжем и его командой были опубликованы тысячи подобных документов.

RT

Но по-настоящему портал WikiLeaks прогремел в 2010-м, когда разместил в сети видео расстрела с американского военного вертолёта безоружных людей в Ираке.

В той атаке погибли от 12 до 18 человек, включая двух журналистов агентства Reuters, и были тяжело ранены двое детей.

«Эти военные действовали с таким безразличием, как будто играли в какую-то компьютерную игру. Они просто хладнокровно обрывали чьи-то жизни», — вспоминает бывший юрист WikiLeaks Рената Авила.

— Посмотри на этих дохлых ублюдков! — Круто. (Расшифровка переговоров американских военных после расстрела гражданских в Ираке.)

Публикация документов и видео спровоцировала громкий международный скандал. На сайте WikiLeaks также представили информацию о занижении США и их союзниками данных о жертвах среди мирного населения, о жестоких пытках военнопленных и других преступлениях. Впрочем, никому из американских военных не было предъявлено никаких обвинений. А вот за самого Ассанжа взялись всерьёз.

Журналист. Хакер. Разоблачитель. Насильник?





В августе 2010 года в Швеции был выдан ордер на арест основателя WikiLeaks. По информации СМИ, его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании двух женщин. Журналист опубликовал письмо с опровержением этих обвинений в одной из стокгольмских газет. В своём обращении Ассанж утверждал, что его преследование спровоцировано публикацией материалов на WikiLeaks. На следующий день обвинения были сняты. Но спустя несколько дней дело вновь открыли.

RT

«Всё это затевалось с единственной целью: чтобы слово «изнасилование» стало звучать рядом с именем Джулиана Ассанжа», — говорит журналистка Мэри Костакидис.

Сам основатель WikiLeaks подозревал, что истинная причина была глубже: в случае прямого запроса со стороны США Швеция могла экстрадировать его за океан, а там встречи с журналистом ждали многие недоброжелатели, наделённые огромной властью. Опасаясь такого развития событий, Ассанж перебрался в Лондон. После выдачи Интерполом ордера на его арест и объявления в международный розыск он добровольно явился в полицейский участок и был арестован, но позднее освобождён под залог и подписку о невыезде.

В начале 2011 года британский суд принял решение об экстрадиции основателя WikiLeaks в Швецию. Апелляции в вышестоящие инстанции не помогли.

Добровольное заточение в посольстве и арест

19 июня 2012 года Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора и попросил политического убежища у руководства этой страны. В то же время представители шведской полиции заявили, что экстрадиция Ассанжа необходима исключительно «для проведения допроса», однако без объяснения причин отказались допрашивать его в посольстве.

RT

«Я думаю, что если бы Джулиан в тот момент поехал в Швецию, то его бы экстрадировали в США, — говорит театральный режиссёр Ангела Рихтер, поставившая пьесу Assassinate Assange. — В прессе над ним часто посмеивались, говорили, мол, он боится ответить за свои проделки в Швеции, он параноик. Но я думаю, сейчас мы видим, что США действительно за ним охотятся. И это была совсем не паранойя».

В посольстве Эквадора Ассанж провёл почти семь лет. Смена власти в латиноамериканской стране привела к тому, что новый президент Ленин Морено, стремясь продемонстрировать лояльность Соединённым Штатам, лишил основателя WikiLeaks гражданства и убежища. Ассанж был взят под стражу британской полицией.

Впоследствии он получил 50 недель тюрьмы «за нарушение правил освобождения под залог». Этот срок истёк 22 сентября 2019 года, но специальным решением суда Ассанжу было отказано в освобождении «по особым причинам». Ряд правозащитных организаций и специальный докладчик ООН Нильс Мельцер неоднократно заявляли, что Джулиан Ассанж в британской тюрьме систематически подвергается психологическим пыткам.

19 ноября 2019 года Швеция закрыла уголовное дело против основателя WikiLeaks, так и не предъявив официальных обвинений. Власти США по-прежнему добиваются его экстрадиции.

Правил больше нет

Америка предъявила Ассанжу ряд обвинений, в том числе в шпионаже. В случае экстрадиции в США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

«Если Джулиана Ассанжа посадят в тюрьму за его публикации, именно за публикации, которые он делал... Значит, правил больше нет. Значит, это игра без правил», — говорит журналист Йоханнес Вальстрём.

«Каждый журналист в США должен чувствовать эту леденящую руку, которая скользит у него по спине, после таких обвинений, выдвинутых против издателя, журналиста. Ведь они могут быть следующими», — уверена писательница Сьюлетт Дрейфус.

Смотрите фильм «Я — Джулиан Ассанж» на сайте RTД.