Начало 2022 года навсегда войдёт в историю Казахстана как время массовых протестов и уличной стрельбы. Власти страны заявляют, что ситуацию в стране раскачали извне. Мы расскажем о сложном "британском следе", найденном в этой истории, и назовём тех, что заказал Казахстан.

Журналист "Первого русского" Марат Хайруллин отмечает, что протесты в Казахстане вспыхнули после того, как президент Касым-Жомарт Токаев начал наступление на привилегии американцев и англичан в стране и потребовал повысить зарплаты казахам, работающим над совместными проектами. Он призвал прекратить вывоз капитала из страны и пытался укрепить позиции России в Казахстане. Эти процессы и привели к кризису.

На протяжении всего 2021 года США и Великобритания искали возможность реванша. Под эти цели активно формировались прозападные движения и НКО. Так, 19 июня 2020 года было представлено объединение под брендом "Республика", в него вошли движение "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан"), движение "Республика" и фонд "Еркиндик канаты" ("Крылья свободы").

Все созданные якобы национальные движения в Казахстане финансировались из так называемых британских фондов цветных революций. Ну а лидером объединения был назначен банкир Мухтар Аблязов - этакий казахский Ходорковский, в своё время сбежавший в Лондон и организовавший движение "Демократический выбор Казахстана".