Кто заказал Европу и стоит ли бояться этого России? • 69 • Аналитика



Ему идёт атас.

Мы все попали в цирк,

И я один из вас.



Глеб Самойлов Видал я этот мир,Ему идёт атас.Мы все попали в цирк,И я один из вас.Глеб Самойлов



Действительно, этот мир мы уже повидали. И много чего в нем. Но вот некоторые вещи, которые происходят в мире и не происходят у нас, это радует просто до такого щенячьего восторга. А некоторые… А некоторые начинают происходить и в России-матушке.



Мягко так и неназойливо.



И я (странно, наверное) не о гей-парадах, хотя все эти нетрадиционные, которые уверенно так становятся уже традиционными, тут тоже при делах по полной программе.



Сперва насчет ювенальной системы пару фраз.



Ювенальная система – это вообще нечто такое, удивительное. Удивительная и поразительна точка зрения в свете западных ценностей. Судите? Да, судите, ибо если нет – судить будут вас!



Вы реально считаете, что ваша семья, ваш ребенок – это ваше? Нет, ювеналы уверены в том, что обязаны иметь возможность досмотра любой семьи и изъятия ребенка даже без решения суда.



Счастливая семья – это где больше одного ребенка? Нет, растущее количество детей в семье снижает уровень жизни отдельно взятого ребенка, значит, его не можно, а нужно изъять!



Мы обязаны воспитывать детей, заботясь о них? Нет! Воспитание – это насилие. Ювеналы уверены, что только они могут четко знать, что должен ребёнок кушать, как одеваться и в целом они должны диктовать родителям условия содержания детей.



Конфликты? При любом несогласии ребенок обязан жаловаться психологу на родителей, учителей, соседей, одноклассников, и так далее. И да, никакой презумпции невиновности, а конкретно у родителей – презумпция виновности.



В общем, согласно этим ценностям, которые насаждают в европах, родители превращаются в некий, простите, племенной скот, у которого при любом удобном случае надо отобрать приплод и правильно им распорядиться. Потому что сами родители не могут правильно воспитать своего ребенка.



Вот, если коротко, суть ювенальной юстиции. А к чему это?





А вот к чему. Хорошо, нашли повод, изъяли ребенка. Ему надо что? Правильно, найти новую семью. Да, конечно, в любой стране найдутся бездетные пары и…



Да кого они интересуют, в конце концов? Это просто несчастные люди, которым не повезло в плане физиологии. Но они нормальные психически по крайней мере. Не нужны этим людям дети.



А кому же тогда нужны?



Ну правильно, ЛГБТ-сообществу. Вот кто главный потребитель (у меня нет иного термина) ювенального конфиската. Да, именно так. Ювенальный конфискат по всей Европе становится весьма ходовым товаром. Прискорбно звучит, особенно так как речь идет о маленьких живых людях. Но факт.



ЛГБТ-сообщество должно размножаться и расти. А как оно это будет делать, если монополые просто к этому не приспособлены физиологически? А вот так. Ювенально. И размножаются. То есть осваивают людской ресурс, заботливо предоставляемый ювенальной юстицией и воспитывают по образу и подобию своему.



Что может воспитать ЛГБТ-пара? Как мальчик будет воспитан двумя лесбиянками, а девочка геями? О да, в сети рассказов от гомосексуалистов валом на тему трепетного отношения к женщине, но голубь орлом не вырастет. И бурьян породит исключительно бурьян.



Но общая направленность некоей силы такова. Отнять и передать. И здесь я усматриваю некий реальный план по развитию ЛГБТ-сообщества по всей Европе.



Оно и у нас не сильно лучше. Достаточно посмотреть на ТВ и эстраду, а еще можно и в Госдуму с Советом Федерации заглядывать. Там такое изобретают время от времени, лучше бы пенсионную грабиловку продолжали реформировать. Или транспортный налог.



Я имею в виду шоу под названием «Закон о домашнем насилии».



Кто принес его из Европы нашим, мне доподлинно неизвестно. Но понятно, что тот еще был… ассимилированный. Или была.



Но наши, воодушевленные европримером или евробабками, опять же, не пойманы – не ЛГБТ, начали творить закон…



Один плюс: хоть для всех его сделали. В Европе такой закон защищает только права женщин, отобрав у мужиков презумпцию невиновности совершенно. Знаете, наверное, в Штатах подсмотрели, там у них до Гражданской войны так было. Негр виновен только потому, что он негр. Да, потому достаточно было малейшего наезда, и негра отоваривали по полной программе.



Кстати, афроамериканцев отоваривали точно так же, как и негров.



Сейчас вот в Европе все так мило и лампово… Мужички (кто остался) по уголкам щемятся, аккуратненько так, чтобы статью не схлопотать за взгляд или мысль. Про действия уже молчу.



У нас пока все не так печально, еврорезервация здравого смысла. Пока. Но – уже процесс пошел, и работа ведется.



Нет, смешно все-таки, вся эта мышиная возня, призванная защитить россиян в европейском стиле от сексуального и психологического насилия. Домашнего.



А что, в Европе же защищают…



Простите, ладно, домашнее сексуальное насилие – с этим все более-менее понятно. Случается. До 40 у нас и после 40 у них. Всякие там «на работе устал/устала», «голова болит» и все такое.



А с психологическим как?



У меня вообще сомнения такие возникают, насчет того, кто там трудится над законом. Что такое «психологическое насилие», определение не дано. Я подозреваю, что знаю, что это такое, да и основное большинство мужиков тоже знают. Равно как предполагаю, кто в 99% в семье будет психологически изнасилован. В мозг.



И соглашусь, да, нас надо защищать. Именно по этой статье. В принципе. Потому что мы и сами неплохо так умеем.



А вот почему это так непонятно для наших творящих законы – вот вопрос…



Кстати, почему-то у нас, опять в отличие от Европы, гомосексуальные и лесбийские пары не вывели из-под действия закона. То есть их и они тоже могут насиловать психологически… вторую особь. Ух…



Вот у меня почти итоговый вопрос к тем, кто помоложе: вы вообще как, размножаться не передумали? А если нет, как вам грядущий мир ювенальной юстиции и сексуальной демократии?



Выживете?



Вообще, интересно получается. У нас, если брать Россию, идет полнейшая декоммунизация той самой советской семьи, в которой мы воспитывались. Все или почти все. Но по факту – вот эти все еврозакончики именно на то и ориентированы.



А в самой Европе, простите, институт семьи вообще накрывается медным тазом или вообще не пойми чем.



Кому выгодно?



Кто будет барыши снимать от всей этой вакханалии?



ЛГБТ? Ой, ну не так уж их и много. Да и потом, ситуация с ЛГБТ как в фильмах про вампиров. Не может вся земля ими покрыться, они не размножаются. Должна быть кормовая база (для вампиров) или размножательная (для ЛГБТ). И эта база – мы.



Кто заказал все это?



Честно говоря, сложно пока даже предположить.



Пока что остается наблюдать евровакханалию и стремительную исламизацию оной. А что, есть в этом определенный резон. Очень даже разумно, если не хочешь, чтобы над тобой глумились ювеналы или эти… радужные.



Потому что в Коране (воистину мудрая книга) нет ничего ни о том, что кто-то должен решать за тебя, будут ли с тобой твои дети, ни о психологическом насилии.



Понятно, что я говорю о нормальном исламе, а не о его ваххабитских трактовках. Естественно, не призываю ни к чему, но… Вот в европах приверженцев ислама не так трогают. Они не христиане, вполне могут отоварить по самое «не балуйся». И общины у них не чета другим религиям.



И да, некоторые совершенно варварские наследия прошлого тоже имеются. О чем ювеналам тем же надо бы вспоминать почаще. Типа кровной мести.



Впрочем, в европах еще многому придется научиться и столько предстоит узнать… на своей шкуре.



Конечно, можно много говорить о мировом заговоре с целью извести под корень белую расу, но… Но, во-первых, вообще-то, представители именно этой самой расы сами неплохо так справляются. Ведь не индусы или африканцы ювеналку придумали, правда? А во-вторых, не южноамериканцы создают такие условия жизни в Европе, что о размножении даже думать не хочется.



Если Европа как бастион белой расы решила вымереть, как мамонт, – мне кажется, наше дело почаще вспоминать, что мы на границе Европы и Азии, а потому нам совершенно не стоит брать с них в этом пример.



Не такие уж мы и европейцы, да и не такие цивилизованные, чтобы пользоваться благами европейской толерантнутой демократии, не правда ли?



Они там могут что угодно вытворять, главное для нас – не докатиться до их уровня. Кто бы ни заказал Европе печальный финал вырождения, России следует идти своей дорогой. Отличной от других. Действительно, этот мир мы уже повидали. И много чего в нем. Но вот некоторые вещи, которые происходят в мире и не происходят у нас, это радует просто до такого щенячьего восторга. А некоторые… А некоторые начинают происходить и в России-матушке.Мягко так и неназойливо.И я (странно, наверное) не о гей-парадах, хотя все эти нетрадиционные, которые уверенно так становятся уже традиционными, тут тоже при делах по полной программе.Сперва насчет ювенальной системы пару фраз.Ювенальная система – это вообще нечто такое, удивительное. Удивительная и поразительна точка зрения в свете западных ценностей. Судите? Да, судите, ибо если нет – судить будут вас!Вы реально считаете, что ваша семья, ваш ребенок – это ваше? Нет, ювеналы уверены в том, что обязаны иметь возможность досмотра любой семьи и изъятия ребенка даже без решения суда.Счастливая семья – это где больше одного ребенка? Нет, растущее количество детей в семье снижает уровень жизни отдельно взятого ребенка, значит, его не можно, а нужно изъять!Мы обязаны воспитывать детей, заботясь о них? Нет! Воспитание – это насилие. Ювеналы уверены, что только они могут четко знать, что должен ребёнок кушать, как одеваться и в целом они должны диктовать родителям условия содержания детей.Конфликты? При любом несогласии ребенок обязан жаловаться психологу на родителей, учителей, соседей, одноклассников, и так далее. И да, никакой презумпции невиновности, а конкретно у родителей – презумпция виновности.В общем, согласно этим ценностям, которые насаждают в европах, родители превращаются в некий, простите, племенной скот, у которого при любом удобном случае надо отобрать приплод и правильно им распорядиться. Потому что сами родители не могут правильно воспитать своего ребенка.Вот, если коротко, суть ювенальной юстиции. А к чему это?А вот к чему. Хорошо, нашли повод, изъяли ребенка. Ему надо что? Правильно, найти новую семью. Да, конечно, в любой стране найдутся бездетные пары и…Да кого они интересуют, в конце концов? Это просто несчастные люди, которым не повезло в плане физиологии. Но они нормальные психически по крайней мере. Не нужны этим людям дети.А кому же тогда нужны?Ну правильно, ЛГБТ-сообществу. Вот кто главный потребитель (у меня нет иного термина) ювенального конфиската. Да, именно так. Ювенальный конфискат по всей Европе становится весьма ходовым товаром. Прискорбно звучит, особенно так как речь идет о маленьких живых людях. Но факт.ЛГБТ-сообщество должно размножаться и расти. А как оно это будет делать, если монополые просто к этому не приспособлены физиологически? А вот так. Ювенально. И размножаются. То есть осваивают людской ресурс, заботливо предоставляемый ювенальной юстицией и воспитывают по образу и подобию своему.Что может воспитать ЛГБТ-пара? Как мальчик будет воспитан двумя лесбиянками, а девочка геями? О да, в сети рассказов от гомосексуалистов валом на тему трепетного отношения к женщине, но голубь орлом не вырастет. И бурьян породит исключительно бурьян.Но общая направленность некоей силы такова. Отнять и передать. И здесь я усматриваю некий реальный план по развитию ЛГБТ-сообщества по всей Европе.Оно и у нас не сильно лучше. Достаточно посмотреть на ТВ и эстраду, а еще можно и в Госдуму с Советом Федерации заглядывать. Там такое изобретают время от времени, лучше бы пенсионную грабиловку продолжали реформировать. Или транспортный налог.Я имею в виду шоу под названием «Закон о домашнем насилии».Кто принес его из Европы нашим, мне доподлинно неизвестно. Но понятно, что тот еще был… ассимилированный. Или была.Но наши, воодушевленные европримером или евробабками, опять же, не пойманы – не ЛГБТ, начали творить закон…Один плюс: хоть для всех его сделали. В Европе такой закон защищает только права женщин, отобрав у мужиков презумпцию невиновности совершенно. Знаете, наверное, в Штатах подсмотрели, там у них до Гражданской войны так было. Негр виновен только потому, что он негр. Да, потому достаточно было малейшего наезда, и негра отоваривали по полной программе.Кстати, афроамериканцев отоваривали точно так же, как и негров.Сейчас вот в Европе все так мило и лампово… Мужички (кто остался) по уголкам щемятся, аккуратненько так, чтобы статью не схлопотать за взгляд или мысль. Про действия уже молчу.У нас пока все не так печально, еврорезервация здравого смысла. Пока. Но – уже процесс пошел, и работа ведется.Нет, смешно все-таки, вся эта мышиная возня, призванная защитить россиян в европейском стиле от сексуального и психологического насилия. Домашнего.А что, в Европе же защищают…Простите, ладно, домашнее сексуальное насилие – с этим все более-менее понятно. Случается. До 40 у нас и после 40 у них. Всякие там «на работе устал/устала», «голова болит» и все такое.А с психологическим как?У меня вообще сомнения такие возникают, насчет того, кто там трудится над законом. Что такое «психологическое насилие», определение не дано. Я подозреваю, что знаю, что это такое, да и основное большинство мужиков тоже знают. Равно как предполагаю, кто в 99% в семье будет психологически изнасилован. В мозг.И соглашусь, да, нас надо защищать. Именно по этой статье. В принципе. Потому что мы и сами неплохо так умеем.А вот почему это так непонятно для наших творящих законы – вот вопрос…Кстати, почему-то у нас, опять в отличие от Европы, гомосексуальные и лесбийские пары не вывели из-под действия закона. То есть их и они тоже могут насиловать психологически… вторую особь. Ух…Вот у меня почти итоговый вопрос к тем, кто помоложе: вы вообще как, размножаться не передумали? А если нет, как вам грядущий мир ювенальной юстиции и сексуальной демократии?Выживете?Вообще, интересно получается. У нас, если брать Россию, идет полнейшая декоммунизация той самой советской семьи, в которой мы воспитывались. Все или почти все. Но по факту – вот эти все еврозакончики именно на то и ориентированы.А в самой Европе, простите, институт семьи вообще накрывается медным тазом или вообще не пойми чем.Кому выгодно?Кто будет барыши снимать от всей этой вакханалии?ЛГБТ? Ой, ну не так уж их и много. Да и потом, ситуация с ЛГБТ как в фильмах про вампиров. Не может вся земля ими покрыться, они не размножаются. Должна быть кормовая база (для вампиров) или размножательная (для ЛГБТ). И эта база – мы.Кто заказал все это?Честно говоря, сложно пока даже предположить.Пока что остается наблюдать евровакханалию и стремительную исламизацию оной. А что, есть в этом определенный резон. Очень даже разумно, если не хочешь, чтобы над тобой глумились ювеналы или эти… радужные.Потому что в Коране (воистину мудрая книга) нет ничего ни о том, что кто-то должен решать за тебя, будут ли с тобой твои дети, ни о психологическом насилии.Понятно, что я говорю о нормальном исламе, а не о его ваххабитских трактовках. Естественно, не призываю ни к чему, но… Вот в европах приверженцев ислама не так трогают. Они не христиане, вполне могут отоварить по самое «не балуйся». И общины у них не чета другим религиям.И да, некоторые совершенно варварские наследия прошлого тоже имеются. О чем ювеналам тем же надо бы вспоминать почаще. Типа кровной мести.Впрочем, в европах еще многому придется научиться и столько предстоит узнать… на своей шкуре.Конечно, можно много говорить о мировом заговоре с целью извести под корень белую расу, но… Но, во-первых, вообще-то, представители именно этой самой расы сами неплохо так справляются. Ведь не индусы или африканцы ювеналку придумали, правда? А во-вторых, не южноамериканцы создают такие условия жизни в Европе, что о размножении даже думать не хочется.Если Европа как бастион белой расы решила вымереть, как мамонт, – мне кажется, наше дело почаще вспоминать, что мы на границе Европы и Азии, а потому нам совершенно не стоит брать с них в этом пример.Не такие уж мы и европейцы, да и не такие цивилизованные, чтобы пользоваться благами европейской толерантнутой демократии, не правда ли?Они там могут что угодно вытворять, главное для нас – не докатиться до их уровня. Кто бы ни заказал Европе печальный финал вырождения, России следует идти своей дорогой. Отличной от других. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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