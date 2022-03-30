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Кто заинтересован в том, чтобы на украинские позиции подвозили боеприпасы и топливо по железной дороге?

30 марта 2022, 14:40  •  377 • Украина
Нам регулярно сообщают о ракетных ударах по украинским складам с оружием и боеприпасами, а также с запасами топлива. Но, по странному совпадению, никто не мешает пополнять эти склады, подвозя по железной дороге снаряды и горючку. Их запросто свозят с Западной Украины на позиции прямиком к Краматорску. Похоже, кто-то кровно заинтересован в том, чтобы удары по коммуникациям не производились – или это просто совпадение? Между тем, вывод из строя коммуникаций – единственная возможность победить.
Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты
Почему не выводят из строя транспортную инфраструктуру Украины – не единственный вопрос, на который никто не даёт ответа. Вот ещё: наши военные то и дело наносят удары по складам ГСМ по всей Украине, но по какой-то причине не трогают детище Бени Коломойского – Кременчугский НПЗ. А оттуда топливо отгружают не только в Одессу, но и в Киев. На окраинах которого уже месяц идут бои. Есть и другие вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Под белорусским Брестом сосредоточена немалая военно-техническая группировка. Российская сторона наносит удары по инфраструктурным объектам во Львовской и Ивано-Франковской областях, под Луцком и Ровно, при этом есть риск, что поляки перейдут украинскую границу. Так почему бы нам их не опередить и не отрезать границу? Брестской группировки вполне бы для этого хватило. Сопротивления там оказывать некому, все силы украинской армии, не задействованные на фронтах Донбасса, стянуты под Киев и Харьков. Или Александр Лукашенко так до конца и не определился, союзник он нам или нет?
Ещё открытый вопрос. Российским военкоматам дана команда начать набор добровольцев. Известно, что первая волна этого набора уже прошла (по слухам, под ружьё попросились 60 тысяч офицеров запаса и бывших контрактников с опытом участия в боевых действиях). Идёт вторая волна набора. Тем не менее, на позициях всё ещё нет даже тех, кто попал в первую волну. Кто может внятно объяснить, почему добровольцев «маринуют», не отправляя на позиции? У нас избыток в живой силе? А по ситуации в ДНР, где не смогли отбить и 40 процентов оккупированной территории, этого как-то не скажешь. Кстати, вот ещё: если к луганской народной милиции вообще нет вопросов (отбито порядка 95 процентов территории республики), то к их донецким коллегам, точнее, к их подготовке, вопросов немало – чем занимались-то все эти годы, на что деньги тратили? Одного боеспособного соединения – «Востока» (кстати, собранного Ходаковским буквально накануне событий), – как-то маловато для иллюстрации боеспособности, не находите? Хотелось бы, чтобы хотя бы на некоторые из этих вопросов был дан ответ.

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