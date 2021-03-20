Кто задумал уничтожить Россию: У Гейтса и Грефа есть заказчик - "большой папа"

Философ Александр Дугин назвал конкретные личности, стоящие за новым глобалистским проектом "Большая перезагрузка". Гейтс, Сорос и Греф - это "епископат" системы, её "большой папа" появится в будущем.

На фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году пошли разговоры о так называемой "Большой перезагрузке". Кто стоит за новым глобалистским проектом и как от него защититься, рассказал в эфире Царьграда философ Александр Дугин.

По его словам, идею глобализма можно сравнить с религией. У неё есть определённые лидеры, которые её продвигают, и исполнители, являющиеся "паствой". Дугин подчеркнул, что попытка охарактеризовать глобалистов как просто жадных людей или сатанистов - это сильное упрощение проблемы. В центре этого всего стоит именно либеральная идея.

При этом Дугин считает, что известные идеологи глобализма, такие как Джордж Сорос, Билл Гейтс или Герман Греф, - это всего лишь "епископы" этой религии глобализма. "Большой папа", который стоит за всем этим, ещё не показал себя. И глобалисты ещё пока ждут его пришествия, отметил философ в эфире программы "Царьград. Главное".

Дугин добавил, что ждать этого "папу" осталось совсем не долго. Потому что маски с либералов падают на глазах. Западная либеральная философия и политика становятся всё более тоталитарными, чего не было раньше. Всё чаще и чаще современные постмодернисты и философы открыто говорят, что их враг - это человечество. Раньше такое даже представить было нельзя, отмечает Дугин.

В этой связи Россия должна понять, с чем она имеет дело, и стать прежде всего интеллектуальным лидером. Потому что без идеализации власти справиться с этой угрозой невозможно.